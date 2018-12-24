立院審原民法 原民會：原民既有權益不影響

2018年12月24日 16:15 中時 王思慧

立法院今（24）日審議「原住民身分法修正草案」，審查結論有關平埔身分認定條文保留協商，其他均按照行政院提案意旨通過。原住民族委員會發出聲明，表示此次提案修正原住民身分法，是為回應平埔族群20年來追求正名的訴求，並同時兼顧保障原住民族既有權益不受影響，期望立法院能儘速審議通過。

立法院內政委員會今審議「原住民身分法修正草案」，對於是否將「平埔原住民」納入原住民，朝野立委討論仍未達成共識，全案最後送院會朝野協商。有立委認為，一旦原民法將平埔原住民納入，後續恐排擠山地、平地原住民族權益。

原民會表示，現行原住民身分法將原住民分為山地及平地原住民兩類，為使平埔族群取得原住民身分，行政院提案增列「平埔原住民」的類別，並且同時規定其權利將另外訂定法律予以規範。

原民會指出，此次修正是參考加拿大的民族認定方式；該國依據原住民族各族歷史、分布及實際狀況，在憲法中明定原住民族分為印地安、英紐特及梅蒂斯等三種類別，並依據個別需要提供不同的服務措施。

原民會主任委員夷將·拔路兒表示，保障平埔族群取得原住民身分，有利於平埔族群文化發展，實踐多元文化相互尊重精神，更不會影響原住民族既有權益，期望立法院能儘速完成審議。

(中時 )