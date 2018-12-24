執行率偏低 新故宮計畫108年度預算減列2億、凍結2億

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故宮24日第三度到立法院報告民國108年度「新故宮計畫」內容，原列8億6867萬8千元，因執行率偏低，加上民國107尚有4億多預算未使用，朝野立委決議減列2億，凍結2億，需再補上書面報告說明107年度預算使用方式，凍結部分需再專案報告後始得動支。

故宮日前已因資料準備不足，使得新故宮計畫預算審核一再延宕，今為第三次審核，立委柯立恩提案，「107年度執行率截至9月底只完成百分之8.38，進度嚴重落後，如今再編列一倍多的預算，是否能有效確實執行完成？」

柯志恩指出，新故宮計畫預計擴建「穿透性華表廊道」，為全玻璃廊道建築，將破壞原有的地景，柯志恩說：「全玻璃很美，我也很喜歡，但是台灣有地震，沒有這樣的條件，加上未來所需要的空調設備，也會大量耗費能源。」對此，故宮院長陳其南回應：「將再做評估。」

此外，新故宮計畫擬定要在山坡地新蓋大樓，柯志恩指出：「要在一個曾被評定為土石流地區的山坡地興建大樓，至今未辦理任何一場公聽會和居民溝通。」她呼籲故宮必須盡速召開公聽會和居民溝通。

先前也有傳言北院將閉館做3年整修，立委洪慈庸、蘇巧慧等人，也再度質詢陳其南對於閉館計畫的想法，陳其南則改口保守回應：「需再請工程專案管理（PCM）做專業評估。」副院長李靜慧表示：「閉館不閉館整修，都是選項。」

對此，李靜慧在會後受訪表示，目前卡在幾次公開招標都流標，尚無法聘請工程專案管理（PCM）團隊評估，目前計畫內容僅由故宮內部團隊評估，她感謝立委點出她不知道的問題，一切將再做評估。

立委蔣乃辛提案，指出現在的新故宮計畫已和原先向行政院報會的內容不同，按照預算法應該重新修整，並重新報會行政院核定，立院未來才得以繼續審議民國109年預算。

(中時 )

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