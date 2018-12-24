「選輸立委不能選市長」 鄭文燦自打嘴巴

2018年12月24日 16:36 中時 蔡依珍

連任成功的桃園市長鄭文燦強調自己的字典裡沒有接班人、只有候選人，候選人能不能贏才是重點。（蔡依珍攝）

連任成功的桃園市長鄭文燦24日宣布小內閣，面對前市府顧問黃適卓開第一槍宣布接棒參選桃市長，鄭酸道：「我都還沒就任！」他也提及字典裡沒有接班人、只有候選人，候選人能不能贏才是重點，若立委選舉就陣亡，就沒有機會競選市長，似乎暗諷宣示不搶公職、黨職或立委之位的黃適卓不適任，但因鄭也曾競選縣長、立委失利，一番話也自打嘴巴。

黃適卓22日請辭，隔日參加全國各縣市旅桃同鄉聯合總會聯誼會時，向支持者宣布參選2022年的桃園市長，婉拒教育局長或桃捷公司董事長等小內閣職務，鄭文燦先澄清：「黃適卓是市府顧問、不是首席顧問！」隨即表示尊重每個人參選的權利，但仍提到未來市長需要接地氣、需要各種職務歷練，展現能力讓市民認同，任何有意願者都要通過考驗，歡迎更多人表達意願，但也坦言離下次選舉還4年，不便針對個別人選表示意見。

外界也疑惑鄭文燦是否屬意自己的小內閣接班，鄭文燦強調副市長會是專業文官、不會是接班人，其他局處長則不知道是不是有這樣的人才，話鋒一轉直言：「吵這個都太早！」自己一向認為一步一腳印，任何成功都不是天上掉下來，現在講下屆市長誰參選都言之過早，中間4年還很多考驗，像是立委是否有適合競選下屆市長，我的字典沒有接班人只有候選人，候選人能贏不能贏才是重點，立委選舉就陣亡、就沒有機會競選市長，現在不會討論下屆市長人選問題，「太遙遠！」

鄭文燦數度強調自己會做好做滿，不會去想1年1個月後的總統大選，面對總統選舉，自己也會扮演好桃園市長的角色。

但因鄭文燦2009年曾參選桃園縣長輸給吳志揚、2011年又參選桃園縣第一選區立法委員輸給陳根德，2度競選失利，直到2014年才成功翻轉桃園藍天變綠地，「選輸立委沒機會選市長」一番話，打臉自己的從政生涯。

(中時 )