登山車越野淘汰賽搬進校園 近百人尬車

2018年12月24日 16:25 中時 陳淑娥

登山車越野淘汰賽XCE在日南國中登場，選手同場競技展現真功夫。（陳淑娥攝）

登山車越野淘汰賽XCE在日南國中登場，吸引近百位選手一較高下。（陳淑娥攝）

登山車比賽也能搬進校園！登山車越野淘汰賽XCE日前在台中市日南國中登場，4種組別吸引全台各地近百位好手尬車；日南國中校長舒富男表示，比賽賽道全由學生親手搭建，選手更能將騎車技巧及實力，淋漓盡致發揮出來。

日南國中教練江思翰表示，國內首次將越野車淘汰賽引進校園，學校學生除了平時訓練外，也有機會參與比賽籌備過程，選手都非常開心，希望台灣登山車運動能向下扎根，為單車愛好者創造更多舞台。

TITANOS首屆校園登山車越野淘汰賽XCE(Cross-country eliminator)23日登場，設有國中男子組、高中男子組、女子組、社會組等4組別，吸引全台近百位好手參加，亞運選手周佩霓勇奪女子組第1名；國中男子組第1名為員山國中簡佑安、第2、3名由日南國中陳瑞芳及黃敬倫獲得。

校長舒富男表示，學校於2017年建設戶外教育基地，也是全台首座國中校園越野訓練場，雖然場地不大，但確實有效提供學生一個便利的訓練環境，學校自由車隊歷年來表現也相當優異。

日南國中指出，為向大眾推廣登山車運動及交通安全概念，以健康，戶外、教育之目的舉辦駕騎樂活的競技型活動，特與AGOGO公司合辦全台首次校園的XCE賽事，XCE將4X＋Cross-country的元素組合在一起，是相當有趣及具觀賞性的賽事。

(中時 )