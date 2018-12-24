楊鎮浯公布金門縣府小內閣 首波「新官」多人出列

2018年12月24日 16:42 中時 李金生

金門縣府首波新團隊成員亮相，鄉親寄予厚望。（李金生攝）

楊鎮浯強調，基於「人才培養、拔擢人才」和「尊重專業、拒絕酬庸」的原則，將最適合的人放在適合的位置。（李金生攝）

金門準縣長楊鎮浯今（24）日公布首波小內閣名單，他表示基於「人才培養、拔擢人才」和「尊重專業、拒絕酬庸」的原則，將最適合的人放在適合的位置，期待在大家的通力合作下，開創金門的縣政新局。

楊鎮浯公布的小內閣名單包括縣府秘書張忠民（1/16上任）、金酒公司董事長李增財、工務處處長許鴻志、民政處處長陳世保、觀光處處長丁健剛、教育處處長羅德水、社會處處長董燊、地政局局長葉媚媚、環保局局長楊建立、文化局局長許正芳、財政處處長孫國智、自來水廠廠長張武達、簡任祕書（縣長室主任）陳志斌等人。

其中，來自小金門，現年47歲的教育處長羅德水，長期參與教師組織運作，曾任全國教師會政策部主任、文宣部主任和全國教師工會總聯合會政策部主任、國會聯絡人等職。

37歲的觀光處長丁健剛為金門女婿，實踐大學建築設計學系畢業，曾任縣府建設處青創平台講師，並開發兩岸第1個金門主題式旅遊微信公眾平台「玩轉金門島」，串聯民宿購物租車業者，引領金門自由行潮流，具跨平台實戰背景。楊鎮浯希望借重他的旅遊市場行銷經驗、戰略運用和7年級生的創意、熱情，展現金門觀光旅遊的不一樣。

57歲的社會處長董燊是古崗人，國立體育學院體育研究所體育學碩士、北京體育大學教育學博士。歷任國立金門技術學院主任秘書、學務長、運動休閒管理學系主任，國立金門大學副校長、學務長、管理學院院長、就業輔導暨校友服務中心主任等職務。楊鎮浯表示，將借重他的管理學背景，針對社福資源重新盤整，讓目前民粹式的社福政策導入更科學化、系統化、制度化的管理方式。

現年48歲的文化局長許正芳，國立臺灣大學農業工程學系碩士畢業。楊鎮浯說明，文化是一種常民的生活態度，是一種島嶼美學，更是這片土地上可以傳承的價值觀，期待他能讓文化業務更客觀地跳脫出藝術的框架，結合觀光、教育更普及在民眾心中。同時也要借重其工程背景，推動金門古蹟、遺跡保存及閩南式建築修繕，讓金門的驕傲永久流傳。

51歲的財政處長孫國智，輔仁大學管理學院會計研究所碩士畢業。歷任海巡署會計專員、科長、副總隊長、總隊長、召集人、副組長、地區局副局長及金門立法委員楊鎮浯服務處主任等職務。在部隊、海巡，有長達20年主官經驗，行政歷練豐富，並具備財會專業背景。

針對鄉親關注的金酒未來經營方向，楊鎮浯也指出，金酒面臨關鍵的轉折點，他要打造一個穩健與開創兼具的金酒經營團隊，金酒的董事長需穩健的為金酒把關，而行銷開創則交給總經理，經由不斷徵詢，以及金酒員工與社會各界推薦，敲定由李增財擔任金酒董事長。

李增財曾任金門酒廠廠長，同時歷任縣府各局處首長，也擔任過議會秘書長。楊鎮浯強調，未來金酒董事會將決定總經理人選，形成一個既兼具穩健，又能夠相信專業、開創新局的經營班底，更希望日後政治不介入金酒，讓金酒回歸專業經營。

至於副縣長人選，楊鎮浯說明仍在徵詢中，從選後即鎖定1位在觀光產業界的專才人士，此人高雄韓市長也找過，台中盧市長也找過，儘管徵詢過程不算順利，但他仍未放棄；另有其他專業人選考量，包含觀光產業、醫療長照社福專才，他願意用更多的力量去敦請好人才，來為金門奉獻心力。

(中時 )