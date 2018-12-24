爽過聖誕嗨爆跨年 超限量「暗黑女神年曆」等你來拿！

2018年12月24日 16:23 中時電子報 吳品瑤

除了暗黑女神年曆，預購前一千名加贈「限量老司機御用真鈔袋」。(潘朵啦提供)

台灣成人娛樂的第一品牌「潘朵啦娛樂」連續7年突破自我，今年也為了粉絲繳盡腦汁、燒光人脈，製作每年開春絕對要搶購的年度收藏第一名、台灣男性同胞心中暗黑界的超夢幻逸品「潘朵啦限量女神年曆」！同時今年也再度與「中時電子報」娛樂中心攜手合作，簡單幾個步驟，就有機會帶走這份夢幻跨年禮，讓全新的暗黑女神年曆陪你進入2019年！

年曆共收錄14名暗黑女神，答案從這裡找嘿！(潘朵啦提供)

今年的「潘朵啦限量女神年曆」內容有多澎拜？首先，今年潘朵啦女神年曆也不負眾望的網羅了男性同胞心中的最佳女優，包括有：華人圈最強偶像「三上悠亞」、AV界G奶救世主「高橋翔子」、癡女掌門人「蓮實克蕾兒」、新生代人氣女優「橋本有菜」、「櫻空桃」、AV一姐「彩美旬果」以及台灣粉絲相當熟悉的「葵司」、「小島南」、「椎名空」等共14人。

而在年曆設計上，更是特別請到知名圖文電影部落客「亨利市長」跨刀設計，以詼諧有趣的方式讓男性同胞們的春夢一躍於年曆頁面，由大家心目中的女神重新詮釋，再加上僅有只有前1千名預購者才拿得到的限量特典「全台唯一！限量老司機御用真鈔袋」，也將在此一併送給幸運的得獎者，各位讀者，機會難得，只有15份，快照以下步驟獲得抽獎資格，不然只有哭的份啦！

★抽獎辦法：

1.在本新聞網頁底下留言版(是網頁！是網頁喔！)，留言：「沒空害羞惹！我最喜歡年曆裡的 (請填AV女優名) 我驕傲！」

2.到「中時娛樂」臉書粉絲專頁按讚。

完成兩步驟，就能安心坐等抽獎囉！

◎ 贈票獎項：暗黑女神年曆+特典紅包袋 一套。

★得獎公佈：1月2日下午1點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

★領獎辦法：得獎者請於規定時間內私訊「中時娛樂」粉專或(02)2308-7111轉分機2576，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2576領取。

★領獎時間：1月3日至11日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)