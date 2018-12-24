響應全民拚經濟 林上哲免費致贈3500支玉米

慶祝徐榛蔚縣長、韓國瑜市長就職，花蓮市東大門夜市「林記燒番麥」免費致贈烤玉米。（林上哲提供）

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花蓮東大門夜市「林記燒番麥」主人林上哲（右）在攤位上秀出與高雄市長韓國瑜的合照。（林上哲提供）
林記燒番麥」主人林上哲聲稱，只要拿出「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」的傳單，即可獲贈烤玉米。（林上哲提供）

「慶祝徐榛蔚縣長、韓國瑜市長就職，全民拚經濟，花蓮發大財！」花蓮市東大門國際觀光夜市「林記燒番麥」主人林上哲掛出醒目布條，今天傍晚5時起，免費提供500支燒番麥，明天起30天，每天致贈100支鮮食玉米，與大家分享喜悅。

林上哲最近剛拿下經濟部評核4星級「樂活名攤」榮銜，從母親手中接下至今已有50餘年歷史的老字號攤位，轉戰多處後，現在是東大門原住民一條街第1個攤位。

林上哲表示，自家種植的台灣土番麥、水果玉米、糯米玉米等均適合燒烤，各擁特色，有固定消費群，但近年來受到兩岸關係急凍、年金改革等諸多因素影響，大家沒錢花或捨不得花，以致生意大受影響。

他相當支持韓國瑜「貨出去、人進來、高雄發大財」的理念，曾在競選期間前往高雄搖旗吶喊，如今拚經濟應成為全民運動，所以他特別免費提供500支烤玉米，希望花蓮一樣發大財。另外，今天起30天，每天免費致贈100支可鮮食的水果玉米，全部加起來就是3500支啦！

只要拿著「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」的小傳單，即可兌換烤玉米1支，林上哲說，原本烤玉米秤重賣，每兩13元，每支平均7兩重，但他不分大、小支，不分台灣土番麥、糯米玉米，全部任君挑選。

(中時 )

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