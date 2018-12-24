歐漢聲被嫌告白太老派 林明禎笑到崩潰難入戲

2018年12月24日 16:34 時報周刊 張毓琪

改編自原創喜劇舞台劇的《瘋狂電視台瘋電影》上周正式釋出電影預告後，引發網友熱烈討論，原來《瘋狂電視台瘋電影》除了集結歐漢聲、林明禎、劉冠廷、卓文萱、納豆、顏正國、梁修身、郭子乾等多位實力派演員，聯合爆笑演出一部即將倒閉的電視台起死回生的荒唐故事外，也帶入戀愛元素，由歐漢聲與大馬女神林明禎在戲中共譜曖昧酸甜的辦公室戀情，實際年齡相差十歲的二人，在片場合作的第一場戲就是感情戲，歐漢聲開玩笑說：「林明禎一開始真的很難聊，我從她的眼神知道，我一定不會是她喜歡的類型，偏偏又安排我們戀愛戲，幸好有遊戲機，讓我們迅速破冰。」；兩人一路從生疏到打破年齡距離、鬧在一起，導演謝念祖笑著爆料：「歐漢聲的把妹套路是老派紳士，走得是漸進式，等到熟了，立刻就跟我要求加戲。」

歐漢聲在電影中飾演電視台的新任節目總監小葉，林明禎則是演出誤打誤撞進入電視台實習的追夢女孩Diva，兩人在阻止電視台倒閉的過程中，漸漸發展出戀情，為了讓林明禎能夠對自己敞開心胸，歐漢聲坦言自己花了不少心思，「第一場戲她必須跟我談戀愛，所以在化妝室時我就會特別找話題聊，希望大家都打開心房、關係熟一點，在感情戲方面也較得心應手。」甚至為了引起林明禎的關注，歐漢聲試著從女孩都喜歡的東西下手，直到某次攜帶遊戲機到片場，意外引起林明禎熱烈的反應，林明禎回應說：「歐弟哥帶『超級馬力歐』遊戲機來的那天，我超級開心的，我很喜歡馬力歐，從那一刻開始我們就開始霹靂啪啦、無所不談。」

由歐漢聲、林明禎與卓文萱飾演的前女友的三人關係，原先並沒有過多細節的著墨，電影主要是圍繞發生在電視台裡的一連串瘋狂事件，直到歐漢聲與卓文萱開始對戲演出時，歐漢聲在現場完全被卓文萱自信的眼神與氣場給吸引，當晚收工後立刻與導演討論是否能安排幾場戲讓自己與林明禎的感情更珍貴，甚至花了一整晚來說服導演加戲，歐漢聲說：「卓文萱演的前女友與小葉之間的化學反應太強，如果不為Diva和小葉設計一些特別的戲份，我自己都說服不了自己。」

而為了讓歐漢聲與林明禎的浪漫關係能夠甜到觀眾心裡，兩人在休息時也不斷排練告白的撩妹台詞，剛開始歐漢聲幾乎是害羞到開不了口，沒想到林明禎卻在聽到歐弟的告白台詞後，直接笑到崩潰地倒在沙發上，讓歐漢聲無奈不已。電影2月1日全台上映。

(時報周刊)