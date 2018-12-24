小朋友耶誕節報佳音 美侖大飯店喜氣洋洋

2018年12月24日 16:42 中時 范振和

花蓮市天使幼兒園小朋友裝扮成耶誕老人報佳音，相當討喜。（范振和攝）

花蓮市美侖大飯店大廳布置的野營帳蓬，引來不少大小朋友嬉遊。（范振和攝）

花蓮市美侖大飯店製作的薑餅小村落，讓小朋友看得目不轉睛。（范振和攝）

明天就是耶誕節了，花蓮市美侖大飯大廳布置的野營帳蓬與薑餅小村落，深受小朋友喜愛，而24日上午天使幼兒園幼童也特別在野營帳蓬前，天真歌舞報佳音，讓房客又驚又喜。

美侖大飯店總經理高水祿表示，該飯假西餐廳旁布置一個薑餅小村落，是以薑餅做為製作材料的房屋模型，外面以糖果或糖霜包裝，小屋子聖誕老公公讓小朋友愈看愈喜歡。

而在大廳中央，則有環保棧板製成的野營帳蓬，讓人們有親近大自然的感受，與飯店戶外綠油油的大草皮，相互輝映，連日來，不少大小朋友都喜歡走進去嬉遊或拍照留念。

今天上午花蓮市天使幼兒園長劉祝冠引領上百名小朋友前往報佳音，幼童們打扮成耶誕老人、小天使、小雪人、柺杖禮物等，天真活潑地舞報佳音，只見旅客紛紛拿出手機拍個不停。

劉祝冠表示，每年園方都會讓小朋友了解耶誕節「愛與分享」的真諦，在節前一個星期，每天下午都會前往附近社區致贈小禮物，今年為了幫助菜農，園方不只打造高麗菜耶誕樹，每天也都送出100個高麗菜，讓小朋友知道施比受更有福。連日來，他們也到美崙市場、畢士大教養院、東區老人之家等多處報佳音，所到之處，掌聲熱情響起。

(中時 )