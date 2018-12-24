葉毓蘭嘆：政府數千億買離岸風電 造成百姓民不聊生

2018年12月24日 16:48 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

經濟部次長、金管會主委顧立雄之妻王美花，今年十月在世界貿易組織（WTO）貿易政策檢討會議中主動宣布，台灣在未來國際談判中，不再爭取開發中國家的特殊與差別待遇，而是已開發國家的待遇。前警大教授葉毓蘭對此表示，「我們主動要求當開發中國家，只是為了讓美國駐WTO大使讚賞？」

葉毓蘭今在臉書表示，經濟部公布明年度再生能源躉購費率草案，大幅調降離岸風電電能補助。躉購費率從今年的每度5.8498元下調至5.106元，而五大離岸風電開發商沃旭能源（Orsted）、達德能源（wpd）、玉山能源、北陸電力（Northland Power）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）聯合出面表達不滿，強調無法接受。

她說，美國收購離岸風電每度僅2.294元，台灣調降後仍高達5.106元，台灣比美國貴1倍多，歐洲今年開出的風電價格已降到每度約台幣1.7元。更別忘了，歐洲許多國家和美國的GDP都超過台灣許多，我們「有什麼本事打腫臉充胖子？」。

葉毓蘭並粗算了購電成本，到底台灣民眾要為蔡政府錯誤的能源政策、及經濟部的無能多支付多少錢？如果粗略以總數看，能源政策規劃的風電每年發電總數近200億度，如果風電平均躉購價格算4.5元，現在台電的平均電價約2.8元，每年多340億，20年是6800億元；不過，風電的4.5元等於只算發電成本（賣給台電的價格），平均電價的2.8元則是除了發電成本外，還包含輸配電等其它台電的營運成本。如果單純算發電成本，綠電號稱要取代核電，核電的發電成本約每度1元，以此基準計算，民眾20年為此多支付1.4兆元。

甚至如果不看整體能源政策造成的鉅大成本，單看經濟部無腦無能造成的成本，也是非常可觀。經濟部如果在競標制結果出來後的第一時間，就願意承認錯誤、廢除遴選制的結果重新再來，以遴選制預估每年126億度計，從5.8元降到2.5元，每年可省415.8億，20年省8316億。即使不重來，如果開發商適用明年每度5.1元的費率，20年也可省1764億元。而在以核養綠公投通過後，按理經濟部是更有籌碼面對開發商。

葉毓蘭更痛批，連GDP高出台灣兩倍多的新加坡，都還固守在開發中國家的底線，「我們主動要求當開發中國家，只是為了讓美國駐WTO大使讚賞？」。

最後她強調，風電躉購費率被當凱子，WTO自甘當開發中國家，台灣的大方，造成多少人民的生活困頓，民不聊生？

(中時電子報)