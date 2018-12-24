岡山魚市場遷建 邱志偉盼創造就業機會

2018年12月24日 16:45 旺報 林瑞益

設在高雄市岡山區岡山路與嘉新西路口的舊岡山魚市場已逾50年，腹地不敷魚貨批發交易使用，魚市場交易時段經常造成附近交通紊亂。民進黨立委邱志偉力促岡山魚市場遷建，希望提供給相關從業人員一個更加舒適、衛生、安全的漁貨交易環境，創造就業機會，有效帶動鄰近區域發展。

高雄市政府於民國100年成立「岡山魚市場遷建小組」，經評估確有辦理遷建之必要性；邱志偉先前爭取到初步遷建規劃報告費200萬元後。為讓岡山魚市場遷建案順利完成，帶動岡山區域發展，也一直不忘積極向中央爭取設計及整建工程經費。

邱志偉多次與市府海洋局、岡山魚市場公司、漁業同業公會、養殖發展協會等進行岡山魚市場遷建執行進度討論及說明，在工程經費方面為1億6000萬元。邱志偉與漁業署等相關權責單位歷經多次的開會協調及積極爭取下，也獲得8000萬元的中央補助。這棟耗資1億6000萬元現代化批發市場也在去年12月動工，岡山魚市場新建工程全面啟動。

日前，邱志偉也邀集漁業署、高市府海洋局及岡山魚市場公司等前往新的岡山魚市場進行工程視察，慰勉工程人員的辛勞，海洋局表示，工程開工至今，經施工單位努力不懈的執行下，也歷經豪大雨的重擊侵襲下，工程品質獲得相當的檢驗。工程也預計在明年農曆年後順利完工，6月可完成搬遷。

邱志偉指出，新的岡山魚市場能解決域不足的問題外，也營造成一個現代化多功能漁產品綜合營運中心，也能提升現址附近的交通、衛生狀況，以整體提升岡山地區環境品質。

(旺報 )