新竹〉鄭宏輝宣布參選下屆新竹市區域立委

民進黨新竹市議員鄭宏輝，24日在此屆任期的最後1天宣布將參選下屆立法委員選舉。（陳育賢攝）

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民進黨新竹市議員鄭宏輝，24日在此屆任期的最後1天宣布將參選下屆立法委員選舉。（陳育賢攝）

此次不再連任的民進黨新竹市議員鄭宏輝，24日在此屆任期的最後1天宣布將參選下屆立法委員選舉，而民進黨立院總召柯建銘早在8個多月前就在臉書以【傳承、交棒／信心、期待】為題，po文表示將竹市區域立委交棒給鄭宏輝，距下屆立委選舉還有1年多即提早宣布也展示鄭的決心。

鄭宏輝表示，他擔任新竹市議員超過20年，自己本身是台大政治系與政研所的公共行政組畢業，很幸運能夠在公共行政領域學以致用，過去在5屆新竹市議員的任期當中，對於實務的政府部門運作以及與民眾之間的關係，都有得到很深刻的學習，他將「不忘初衷」，持續以熱情、理想，實在做事的態度，持續參與公共政策的領域。

而未來，他期許自己能在中央與地方、政府與民眾之間做1個橋梁，更上層樓競選立委更要來協助新竹市的建設與發展，新竹市未來最迫切的建設包括五楊高架橋延伸工程、大新竹的輕軌捷運、大車站平台計畫，尤其是竹科X園區等，都需要1個有能力協調中央、地方、各部會的立法委員來扛下重任。

鄭宏輝說，他在理性問政的過程中，不只是跨世代，也能超越黨派推動建設、解決問題，未來競選主軸，將推出政策的「加減乘除」爭取市民認同，「加法經濟、減法政治」，全力打拚經濟，促進民生。

而柯建銘之前在臉書上表示，2008年是民進黨大環境最差的1年，因他轉任不分區，改由鄭宏輝選區域立委。那年民進黨情勢最差，大環境使然而敗選，今捲土重來亦已磨劍10年，更加成熟。

柯建銘強調，該是交棒的時候了，非鄭宏輝莫屬，千里馬必在曠野馳騁，有信心，更有期待。但看老柯之老臉，多多支持。

此外，鄭宏輝也指出，我們必須「想像2050年的世界，定位台灣的策略」！2050年的台灣，會是什麼樣貌？新竹這個城市，能成為什麼樣子的城市？他將會以臉書的粉絲專頁「好新竹，鄭宏輝」與市民持續互動，並不定期發布貼文，歡迎市民朋友持續關注粉絲專頁，留言按讚及分享。

(中時 )

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