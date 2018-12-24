豐原媽祖廟「原主委」換存摺印鑑 其他委員急奔阻擋

豐原鎮清宮。(本報系資料照)

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台中市鎮清宮管委會主委鬧雙包，原主委王涼洲24日下午前往台中商業銀行更換存摺印鑑，許多委員擔心廟產遭虧空，前往阻擋，銀行協理最後以「原印鑑未到」拒絕更換。王涼洲表示，依據法院判決書，他仍是合法主委，另一派推舉的代理主委及第六次管理委員臨時會議決議均無效，因常監請辭，為讓廟務順利進行，他才前往銀行申請更換印鑑。

鎮清宮不僅主委鬧雙包，兩派人馬對簿公堂，日前還在大甲媽面前爆衝突，惹怒鎮瀾宮副董事長鄭銘坤大罵「沒禮貌、丟人現眼」，事後甚至傳出有外部力量介入廟務。據傳鎮清宮廟產市值數億元，銀行存款也有數千萬元，存款需憑主委、常監及法人印章才能動用。

委員邱春茂、監事蔡福榮表示，原主委王涼洲為順利動支存款，逕自前往銀行申請，將3顆存摺印鑑改為1顆。台中商業銀行南陽分行協理張碧華表示，鎮清宮開戶時，登記有主委、常監及法人印鑑，因王員申請更換印鑑，但原印鑑未到，無法受理，已向申請人說明，至於鎮清宮有多少存款，基於客戶隱私，不便透露。

王涼洲解釋，依據法院12月12日民事判決書，他仍是合法主委，另一派推舉的代理主委及第6次管理委員臨時會議決議均無效。由於常監請辭，春節活動及大甲媽9天8夜繞境必須支用現金，為讓廟務順利進行，他才到銀行申請更換存摺印鑑，並非外傳將3顆印鑑改為1顆。

鎮清宮爭議鬧上法院，引發管委會眾多委員辭退。邱春茂表示，30名委員、監事，已有9位求去，廟方將在12月30日召開信徒代表大會，除改選委員外，當天也將產生新任主委。

(中時 )

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