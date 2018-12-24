管案衍生3教長及管中閔遭告發違法 北檢仍偵辦中

2018年12月24日 16:57 中時 陳志賢

延宕多時的台大校長遴選案，教育部今宣布「勉予同意」管中閔擔任台大校長，但「管案」發生迄今，包括管中閔、3任教育部長潘文忠、吳茂昆、葉俊榮、前台大校長陳維昭等多人分別遭民眾告發違法，台北地檢署目前仍以「他字案」調查中。

據了解，北檢雖分案調查數月，除調閱資料外，並陸續以證人身分傳喚5名台大遴選委員、以及5名台大教務處職員查證，但迄今並未傳喚過管中閔等多名「他案」被告說明。因此外界推測，隨著教育部同意管上任後，管案衍生的多起案件，可能即將落幕。

今年初，台大遴選管中閔為校長，引發部分人士不滿，先有民眾剪報向北檢告發，指管係受到管制的離職政務人員，卻在卸任國發會主委後未經報備核准就到大陸兼課，違反「國家機密保護法」有關涉密退職政務人員管制3年登陸相關規定。

此外，管中閔因被廈門大學王亞南經濟研究院列為授課專業導師、廈門大學、西安交大、華中科技大學等校兼職等。北檢也針對管是否違反兩岸人民關係條例、公務員服務法等。

之後，綠營人士也赴北檢告發管爺、台大代理校長郭大維、台大前校長陳維昭、人事室主任黃韻如等5人隱瞞管擔任台灣大哥大獨立董事達110天一事，涉犯背信、圖利等罪。

但藍營方面也不滿教育部遲遲不讓管中閔上任，有「卡管」、「拔管」之虞，亦陸續赴北檢告發前教育部長潘文忠、吳茂昆、葉俊榮3人涉嫌瀆職。

北檢表示，目前管案衍生的相關案件，均尚未偵結，檢察官仍以「他字案」調查中。

(中時 )