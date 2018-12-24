SBL睽違4季重回風城 28日竹市開戰

2018年12月24日 17:00 中時 陳育賢

睽違4季，SBL超級籃球聯賽第16季「戰鼓再起」將於28日起，再度回到新竹市立體育館開戰！市府表示，此季共有14場賽事在竹市開打，開幕首戰由裕隆納智捷對上台灣銀行，歡迎民眾一同來欣賞精彩籃球賽事。

市長林智堅表示，新竹市立體育館自1997年4月啟用至今，許多新竹人在這個場地打過比賽、看過比賽，有青春有汗水，更多的是新竹人共同的回憶，體育館整修後，讓這座21年的老球場有了新的生命，除了提供選手、球迷更好的賽事體驗。

他說，每次SBL到新竹市球迷總是特別的多，一方面是新竹市的籃球運動人口眾多，另方面，市府在此投入3000多萬經費整修，使比賽場地符合國際標準，讓球員能享受這煥然一新的球場，體育館也改善無障礙電梯，讓身障朋友、推著兒童推車的媽媽都能暢行無阻觀賞球賽。

籃協祕書長李一中則是肯定市府扎根基層籃球運動與改善場館場地的用心，他說，新竹市立體育館整修後，是全台灣數一數二的籃球場館，SBL能在這裡舉辦賽事，是非常開心的事，新竹市擁有廣大球迷及高消費力的市場，未來會持續和市府合作，一同推廣籃球運動。

教育處長李芳齡表示，SBL本賽季最大亮點就是全新「雙洋將」制度，每個隊伍可同時有兩名外籍球員，增加賽事強度，更具可看性，帶給球迷精彩比賽，她也期盼國內籃球最高殿堂的SBL超級籃球聯賽睽違4季再度回到風城，能持續點燃新竹市的籃球熱情。

而新竹市的基層籃球運動風氣鼎盛，市府近年共投入超過1500萬改善學校籃球場，並補助237萬培訓基層籃球隊員，讓籃球運動向下扎根，其中，光復中學正在HBL甲級聯賽的複賽激戰中，希望能順利闖進8強，再創新竹市的最佳成績。詳情可至SBL超級籃球聯賽官網查詢：https://sbl.choxue.com/。

(中時 )