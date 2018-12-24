林佳龍「舞」力全開！卸任前與員工熱舞大解放道再會

台中市長林佳龍今天下午與市府同仁拍照留影，還和女性同仁大跳熱舞嗨翻天。（盧金足攝）　　

友善列印
中時
台中市長林佳龍卸任前與市府同仁拍照留念，同仁發揮創意，擺出有趣姿勢。（盧金足攝）
台中市長林佳龍放下身段，與市府同仁拍照留念，尺度無上限賣力配合演出。（盧金足攝）

台中市長林佳龍卸任前最後一天，在市府大解放，與市府同仁拍照留念，配合度百分之百，跟著擺出各種趣味姿勢，還大跳熱舞，笑翻全場，林佳龍說，「客隨主便」和同仁留下難忘回憶，明天起，市民可能在小吃店、鐵馬道或台中那個轉角遇到他，「野生捕獲林佳龍」。

至於下一步？他笑著說，先計畫元旦四天假期享受家人時光，不在市長位子，仍會以自己《成為光》，變成一點光點，一條光線，一座光網，不管未來在那個位子繼續關心公共事務。

「市長跟著跳！」「好啊！」平常予人嚴謹的林佳龍，在女性同仁要求下一起大跳熱舞，而且沒有排練過，肢體動作扭腰擺臀節奏全跟上，跳的有模有樣，他笑說「好嗨的氣氛，大家愛怎樣的合照，照單全收」。

林佳龍表示，沒有任何離情的感覺，最主要是我們已經定居在這裡，對下一步打算，他最想其實是休息一下陪家人，可以多跟家人分享，然後一起吃頓飯，正在計畫這個新年的這個元旦的4天的連假要怎麼過。

結束四年任期前，市府同仁依依不捨，他說，大家拍照拍的好歡樂，好像沒有依依不捨的感覺，「不像選舉輸了，雖然輸了選民，卻贏得很多選民的尊敬」，他也感性告白，「有緣相信青山綠水交會時刻，彼此珍貴相處的時間，很珍惜這四年，感謝與祝福」，未來不會因變換角色不一樣，很滿足台中市有改變，自己沒有遺感，滿滿感謝對未來新旅程也充滿期待。

(中時 )

立院前秘書長林錫山涉貪 遭監察… 教部同意管案 賴揆提醒葉俊榮：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。