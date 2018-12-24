林佳龍「舞」力全開！卸任前與員工熱舞大解放道再會

2018年12月24日 16:56 中時 盧金足

台中市長林佳龍卸任前與市府同仁拍照留念，同仁發揮創意，擺出有趣姿勢。（盧金足攝）

台中市長林佳龍放下身段，與市府同仁拍照留念，尺度無上限賣力配合演出。（盧金足攝）

台中市長林佳龍卸任前最後一天，在市府大解放，與市府同仁拍照留念，配合度百分之百，跟著擺出各種趣味姿勢，還大跳熱舞，笑翻全場，林佳龍說，「客隨主便」和同仁留下難忘回憶，明天起，市民可能在小吃店、鐵馬道或台中那個轉角遇到他，「野生捕獲林佳龍」。

至於下一步？他笑著說，先計畫元旦四天假期享受家人時光，不在市長位子，仍會以自己《成為光》，變成一點光點，一條光線，一座光網，不管未來在那個位子繼續關心公共事務。

「市長跟著跳！」「好啊！」平常予人嚴謹的林佳龍，在女性同仁要求下一起大跳熱舞，而且沒有排練過，肢體動作扭腰擺臀節奏全跟上，跳的有模有樣，他笑說「好嗨的氣氛，大家愛怎樣的合照，照單全收」。

林佳龍表示，沒有任何離情的感覺，最主要是我們已經定居在這裡，對下一步打算，他最想其實是休息一下陪家人，可以多跟家人分享，然後一起吃頓飯，正在計畫這個新年的這個元旦的4天的連假要怎麼過。

結束四年任期前，市府同仁依依不捨，他說，大家拍照拍的好歡樂，好像沒有依依不捨的感覺，「不像選舉輸了，雖然輸了選民，卻贏得很多選民的尊敬」，他也感性告白，「有緣相信青山綠水交會時刻，彼此珍貴相處的時間，很珍惜這四年，感謝與祝福」，未來不會因變換角色不一樣，很滿足台中市有改變，自己沒有遺感，滿滿感謝對未來新旅程也充滿期待。

(中時 )