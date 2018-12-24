吳宗憲兒鹿希派明年二度開唱！ 搭檔前黑澀會美眉

2018年12月24日 17:03 中時 蔡琛儀

斯亞今年7月才發行個人EP《Famous非夢事》。(容易文創提供)

吳宗憲兒子近日放寒假從美國返台，就宣布將和斯亞於明年1月18日舉辦「FAMOUS PIE」售票演唱會，剛正式出道半年的鹿希派與前黑澀會美眉斯亞對這第一場小型售票演唱會都顯得戰戰競競，鹿希派說：「壓力好大。」斯亞喊：「我開始每天練舞了。」

鹿希派今年8月在IG揚言炸台北市政府，隨後慘遭罰款50萬及緩起訴1年，原本7月推出的個人專輯宣傳活動也全暫停，他後來宣布要靠自己重返演藝圈，並在9月2日開免費演唱會光速復出，隨後就赴美國念書。近日他放寒假返台，便要交出第二張作品，他說：「我是一個愛音樂的人，也是一個製作人，只是剛好我也喜歡表演，所以鹿希派才會存在。」有了個人工作室後，什麼都得自己來，他坦承對於這場演唱會，雖然是兩人一起扛票房壓力，「我只能把自己的部分做到最好，因為我不懂行銷或宣傳，只希望來看我表演的人不只是支持，而是可以真正的一起享受音樂、享受派對的感覺。」

出道己經超過10年，卻在今年7月才發行個人EP《Famous非夢事》的斯亞也為這次演唱會作了很久的心理準備，「我什麼都怕啊，卻也只能練習適應什麼都不能怕。」但天性樂觀的她也說，因為自認個性很認真，對每一次的演出都一定會很用心的準備。

演唱會將在明年1月18日晚上於三創Clapper Studio舉行。

(中時 )