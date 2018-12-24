玩蛙跳隔天又登山 水喝不夠 國中少女橫紋肌溶解

彰化市十仁診所醫師劉姿吟（中）警覺性高，將患者轉診至彰基兒童醫院，交由彰基兒童醫院兒童急診科主任醫師王柏渝（右）、彰基兒童醫院兒童急診科主治醫師陳亮任（左）接手治療，及時避免國中少女急性腎衰竭的發生。（謝瓊雲翻攝）

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小虹告知醫師小便是黑色、雙腿肌肉非常痠痛、難以蹲坐馬桶，更不敢喝水補充水分。（示意圖、非當事人，圖／彰基提供）
小虹和同學玩青蛙跳，隔天又爬山健行，回家後就肌肉痠痛。（示意圖、非當事人，圖／彰基提供）

國中少女在學校和同學比賽玩青蛙跳、隔天放假又去爬山，連著兩天劇烈運動，卻沒適時補充足夠水分，導致雙腳痠痛到連上下床都有困難，就醫發現竟已引發橫紋肌溶解症，經適時轉進加護病房給藥、給水，住院兩天後順利康復出院。

14歲的小虹（化名）前往彰化市十仁診所就醫，向醫師劉姿吟說，在教室裡玩青蛙跳，跳了十幾圈，雖然腿很痠，隔天一早還是去登山健行，最後回到家發現「鐵腿」了，無法蹲廁所、乾脆不喝水，隔天出現血尿症狀，尿液已呈現深茶色，嚇得趕緊就醫向醫師求救。

彰化市一名14歲女國中生小虹（化名），跟同學玩青蛙跳、隔天又爬山健行，結果「鐵腿」雙腳痠痛到無法蹲廁所，也不敢多喝水，沒想到卻出現血尿，尿液甚至變成深可樂色，經就醫發現是橫紋肌溶解症，由診所轉彰化基督教醫院加護病房治療，已康復出院。

劉姿吟表示，患者驗尿出現潛血反應（即血尿）、但未感染，再經檢查排除尿路結石可能，觀察小虹上下床、走路都很困難，一問才知她雙腿肌肉非常痠痛，無法蹲坐馬桶都有困難，才會不敢喝水補充水分。懷疑有「橫紋肌溶解症」，立即抽血檢驗，並給予藥物治療、補充大量水分；也擔心有急性腎衰竭的可能性，立即轉診至彰基兒童醫院治療。

彰基兒醫急診科主治醫師陳亮任指出，小虹前往彰化市十仁診所就醫，第一時間檢驗發現，血液中肌酸磷激酵素值（CPK）顯著暴升至數萬（正常值為數十至數百U/L），確診為橫紋肌溶解症；除先給予點滴增加體內水分，並給予利尿劑促進排尿，接著轉至加護病房住了2天，及時避免急性腎衰竭的發生，出院時腎功能也已恢復正常。

陳亮任提醒，橫紋肌溶解症是肌肉組織受傷後，肌肉細胞壞死、短時間內大量釋放肌球蛋白於血液中，若未及時排出而損害腎臟功能，將導致急性腎臟衰竭，恐怕需要接受洗腎治療。常見的橫紋肌溶解症症狀，表現在肌肉痠痛上，痠痛程度又因人而異。假如發現自己肌肉痠痛、同時尿液顏色很深，類似紅茶或可樂，小便尿液量明顯變少，那就得提高警覺，儘速就醫。

(中時 )

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