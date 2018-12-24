影》最好的耶誕禮 台灣南極長征隊抵終點

2018年12月24日 17:02 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

耶誕節前夕，遠在12790公里之外的台灣南極長征隊傳來捷報！經過快一個月狂風暴雪、攝氏零下30度低溫，南極長征隊克服「高原路線」的險峻環境，共前進350公里，終於在智利時間本月22日傍晚6點（台灣23日凌晨5點)成功完成挑戰，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。

這次南及長征隊的極地教練陳彥博，擁有全球四大極地大滿貫總冠軍，以及不丹200公里高山、冰島冰與火250公里等兩項難度極高等超馬冠軍，挑戰自我極限的足跡已踏遍全球，今年終於站上南極點，在世界盡頭寫下嶄新里程碑。

陳彥博透露：「這次任務最困難的地方，就是天氣變化，因為從大風雪到大晴天，轉變通常只有短短幾分鐘的時間，這使得隊員剛出發時有許多的不適應，而身為最有極地經驗的隊員，自己必須於極短時間內做出行動方針。」

如今成功完成挑戰，面對一路扶持的隊員們，陳彥博最想跟他們說：「南極點挑戰結束後，要將在此鍛鍊出的堅強心態與學習帶回台灣，並永遠放在心裡，這才是任務最重要的收穫。」在與父母的連線中，彥博表示:「爸媽不要擔心，我完成了！接下來我應該能戰勝更多挑戰！」放下擔心後的陳彥博父母，則笑著回應：「不要再挑戰了啦。」

談到此次擔任極地教練、帶隊「前進南極點」，陳彥博坦言曾經有過低潮，不過強烈的責任感驅使他堅持下去，他補充：「天候狀況很糟糕，身為教練還要帶著團隊前進、完成目標，這對我來說是這趟冒險中最大的挑戰，即便每天都很不安，我仍不斷鼓勵自己與大家不能放棄，要把隊員平安帶回家！」

台灣史上第一支南極長征隊長征隊今年11月13日從台北出發，挑戰過程波折不斷，原訂路線為660公里的「岸到點」，但出發後因連日暴風雪造成行程延誤，在盤點糧食、物資、南極大陸天候等各項因素後，改挑戰難度升級的「高原路線」，全隊從南緯87度、2545公尺的海拔高度出發，一路上空氣稀薄，風勢強到很難站立，隊員們更一度歷經失溫、凍傷、「white out」現象，在種種考驗身心的艱鉅挑戰之下，終於在台灣時間23日正式到達南極點，也讓所有隊員獲得難忘的耶誕紀念。

(中時電子報)