送別安迪 阿娥與兒女忍悲為摯愛獻唱創作曲

2018年12月24日 17:02 中時 林淑娟

阿娥唱自己的創作曲給老公安迪。（盧禕祺攝）

林吟蔚唱〈Good night daddy〉送給爸爸。（盧禕祺攝）

林志融所屬的TRASH唱希望你回來〉。（盧禕祺攝）

王彩樺、苗可麗。（盧禕祺攝）

安迪的妻子阿娥、女兒林吟蔚、兒子阿夜在告別式上獻唱。（盧禕祺攝）

余天出席告別式。（盧禕祺攝）

安迪告別式。（盧禕祺攝）

王彩樺淚崩。（盧禕祺攝）

楊烈致詞送好友。（盧禕祺攝）

況明潔淚崩

藝人安迪（本名林富進）罹患食道癌，上月在家昏倒送醫後昏迷，2日凌晨不幸病逝，享年57歲。24日是他的告別式，也是他與遺孀陳慧娥（阿娥）結婚30週年紀念日。與安迪夫妻情深的阿娥，23日公佈她親自填詞寫給「心愛的哈尼」的〈攬乎緊〉MV，她今天也在安迪追思會上親自演唱這首歌，歌詞中除了寫到兩人的愛情是「走過大風大浪」，也提到「希望一切攏是夢」的遺憾，流露出的濃濃不捨讓親友也跟著掉淚。

安迪的一對兒女也為爸爸獻唱創作曲。女兒林吟蔚演唱她創作的一首歌〈Good night daddy〉送給爸爸，歌詞中說到「不要擔心我會努力勇敢的活下去」、「我愛你好愛你」都是她想對爸爸說的話。兒子林志融（阿夜）則與他所屬的TRASH樂團，一起演唱他在爸爸昏迷時寫的創作曲〈希望你回來〉。

阿夜說，爸爸跟他不只是父子，也像是親兄弟般無話不談，爸爸教會他是非對錯，告訴他不要惹事也不要怕事，提供一個自由自在的成長環境，讓他實現音樂夢想，「能做你的兒子我覺得驕傲，從今以後我會好好扛起這個家，照顧好媽媽、保護姊姊」。

阿娥除了謝謝內湖三總醫護人員在安迪抗癌治療時，以及昏迷期間對他無微不至的照顧，也謝謝家人至親的付出，並感謝藝人朋友楊烈、余天、陳國華等人第一時間給她最大的勇氣與擁抱，讓她有勇氣站在這裡送老公最後一程。她感謝大家來參加安迪此生的畢業典禮，她和一對兒女會延續安迪過去熱愛舞台、公益的精神繼續努力付出。

和安迪情同兄妹的王彩樺擔任接待在告別式上忙裡忙外，與安迪認識超過35年的楊烈致詞送別，其他藝人朋友余天、阿吉仔、楊懷民、潘麗麗、王豪、馬幼興、苗可麗、況明潔、佩甄、荒山亮、白雲、陳國華、陳隨意、謝宜君、洪榮宏、傅薇、黃文星、恬娃等人都來相送。余天透露，他出面幫忙談了福田妙國的塔位，兩個塔位從100萬殺價殺到兩個40萬，阿娥買了一個塔位在安迪旁邊，他們擲筊問安迪，安迪都很滿意。

阿吉仔受訪時表示，他五年前曾聽安迪夫妻說起，有算命的說安迪幾年後有一個很大、很嚴重的劫數，當時身為朋友聽了也無能為力，沒想到是這個劫，讓他覺得感慨，他也提醒大家身體有任何狀況都要要趕快就醫檢查。他最近人大多在大陸，前幾天回來才知道安迪走了，自己身體都還好，只有血糖較高。

況明潔曾與安迪一起拍古裝戲，阿娥以前還當過城市少女的和音，她與夫妻倆原本工作時就熟識，後來更與安迪在內湖當了多年鄰居，當時她租的房子前一個租客就是安迪，兩人私下情誼深厚，那段時間是兩人演藝事業都不順遂時。她談及安迪不斷淚流滿面，透露最近與阿娥聯繫時，都還是用安迪生前的Line，雖然有些友人建議阿娥這樣不好，可能嚇到朋友，但況明潔說她一點也不介意，她還特別化了淡妝來參加告別式，「因為安迪過去幾年很失意，我希望他知道我是以演藝圈同事的身份來送他最後一程。」

(中時 )