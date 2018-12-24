地震、空難又海嘯 印尼多災多難的一年

2018年12月24日 17:17 中時電子報 江飛宇

衛報(The Guardian)報導，週六晚上襲擊巽他海峽的海嘯，是今年印尼一系列災難中的最新一場，這個全球最大的群島國，今年非常的不平靜。

印尼龍目島地震

龍目島在今年發生了3起較大規模的地震，分別在7月29日、8月5日、8月19日，規模6.5、6.9、6.9 ，這個著名的觀光地點因連續的地震造成500多人死亡。

渡輪災難

今年6月底7月初，印尼接連發生渡輪沉沒意外，6月18日，一艘木製渡輪在蘇門答臘島多巴湖（Lake Toba）沉沒，造成164名旅客罹難；7月份，從蘇拉威西島到塞拉亞爾島的渡輪因強風翻覆沉沒，至少有31人喪生。

蘇拉威西島的一座清真寺，同時遭到地震加上海嘯的摧殘。(圖/美聯社)

蘇拉威西島地震和海嘯

印度尼西亞北部的蘇拉威西島在9月28日發生強震，震央在帕盧周圍地區，規模達到7.5級，地震引發的海嘯進一步使災情惡化，帕盧和其他城鎮的大部分地區幾乎都被夷為平地。強震後有170多次餘震，又阻礙了救援工作。目前官方的死亡人數統計超過2000人，但人們擔心這個數字最終會升至5000人。

獅航737客機失事

10月份，印尼廉航獅子航空公司的JT610航班，原本要從雅加達飛往邦加島的邦加濱港，結果在起飛後不久就打算折回，卻撞向大海，造成200多名全部乘客死亡。事故原因可能是波音737 Max 8的可靠度出問題，因為有報導稱它在前一天飛行就已經不穩定。對飛機黑盒子的檢查也表明，它在前四次飛行中，就遇到數次空速指示器不正常。

巽他海峽海嘯

12月23的巽他海峽海嘯然湧浪高度平均1公尺，但因事前毫無預警，當地又是海灘觀光聖地，已造成200人死亡，數百人受傷。專家認為，海嘯是因海峽中間的喀拉喀托火山噴發引起的，該火山引發了山體滑坡，巨量的岩石落入海中引發了致命的湧浪，專家還認為滿月時的高潮，進一步使湧浪更高。

(中時電子報)