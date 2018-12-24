南市正副議長選舉 綠有信心首輪過半 藍致力與無盟聯手

2018年12月24日 17:21 中時 洪榮志

台南市正副議長將於25日投票產生，但選情迄今仍撲朔迷離。國民黨24日召開黨團會議，決定與無黨聯盟合作尋求勝選，但人選仍未敲定。民進黨也召開黨團會議要求成員遵守一致投票，否則將祭出黨紀除名處分。該黨議長提名人邱莉莉更說，有信心首輪即可勝出。

國民黨團書記長盧崑福說，正副議長選舉，國民黨團將尋求與無黨聯盟黨團合作，但目前尚無具體結果；未來如果協商破裂，國民黨將推派均為7連任的資深議員洪玉鳳、蔡淑惠角逐正副議長。25日上午9點，黨團將再次召開黨團會議，做最後的決定。

國民黨團還透露，無盟黨團的正副議長人選已接近完成整合，國民黨可接受無黨籍人士，目前關鍵人士只有「3人」，正積極磋商中。

民進黨團24日也甲級動員召開黨團會議，25名議員當選人中，有21人出席，僅郭信良、陳秋萍、蔡旺詮、林志聰等4人未到。

總召林宜瑾表示，此次正副議長選舉，民進黨經過黨團會議的討論，決定正副議長提名方式，並依假投票結果，產出議長邱莉莉及副議長郭清華的組合，一切程序合乎民主規範。

林宜瑾還指出，民進黨是堅守民主價值的政黨，在討論、初選階段，大家雖都鬧哄哄百家爭鳴，一旦透過民主程序做成最終結果，大家都會團結一致，為共同的目標來努力。

林宜瑾認為，眼前台南是全台碩果僅存的民主聖地，在這個地方民進黨團更要承擔責任，守住議會議長寶座，為守護台灣人的民主生活努力。

民進黨台南市黨部主委黃先柱則重申，黨團成員務必遵守一致投票，否則將動用黨紀祭出除名處分。

(中時 )