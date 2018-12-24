北市小內閣名單公布 副市長鄧家基、彭振聲 仍缺1人

台北市政府24日公布小內閣名單，目前3位副市長僅鄧家基（左／鄧博仁攝）留任，另工務局長彭振聲（右／吳堂靖攝）遞補升任，仍形成3缺1窘境。

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台北市政府24日公布小內閣名單，目前3位副市長僅鄧家基留任，但僅由工務局長彭振聲遞補，形成3缺1窘境，其餘變動職務包含，文化局長由商業處長蔡宗雄接任、客委會主委由民國黨議員徐世勳接掌、地政局長則由台中市地政局長張志祥轉任等，另原市府發言人劉奕霆掌觀傳局長兼發言人、「學姊」黃瀞瑩、柯昱安任市府副發言人。

北市第七屆一級局處首長完整名單如下：

現任副市長鄧家基（男，62歲）留任，祕書長張哲揚 （男，64歲）留任，副祕書長陳志銘留任，副祕書長李得全(男，59歲) 留任，副秘書長薛春明（男，63歲）留任，民政局長藍世聰 （男，62歲）留任，教育局長曾燦金（男，55歲）留任，產業發展局長林崇傑 （男，56歲）留任，交通局長陳學台（男，60歲）留任，勞動局長賴香伶（女，50歲）留任，警察局長陳嘉昌（男，62歲）留任，消防局長吳俊鴻（男，63歲）留任，衛生局長黃世傑（男，69歲）留任，環保局長劉銘龍（男，54歲）留任，捷運工程局長張澤雄（男，60歲）留任，翡翠水庫管理局長謝政道（男，59歲）留任，兵役局長傅永茂（男，62歲）留任，體育局長李再立（男，49歲）留任，法務局長袁秀慧（女，44歲）留任，主計處長梁秀菊（女，64歲）留任，人事處長程本清（男，63歲）留任，政風處長沈鳳樑（男，59歲）留任，北水處陳錦祥（男，62歲）留任。

新任副市長由彭振聲（男，67歲）擔任，新任都市發展局長由黃景茂（男，62歲）擔任，新任文化局長由蔡宗雄（男，48歲）擔任，新任觀光傳播局長由劉奕霆（男，31歲）擔任，並兼任發言人。

另外，新任資訊局長由呂新科（男，50歲）擔任，因原單位借調作業仍在處理中，12月25日尚無法到任，暫由副局長高永煌代理；新任財政局長由陳家蓁（女，43歲）擔任，因原單位職務交接，尚無法到任，暫由副秘書長陳志銘代理。

新任社會局長由陳雪慧（女，47歲）擔任，新任地政局長由張治祥（女，55歲）擔任，新任研考會主委由余家哲（男，38歲）擔任，公務人員訓練處長由副處長林芳如（女，48歲）代理。新任客家委員會主委由徐世勲（男，42歲）擔任，原住民委員會主委由北市府技監陳榮興（男，48歲）代理。

(中時 )

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