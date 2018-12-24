苗栗縣正副議長選舉 藍營「鍾李配」有勝算

國民黨提名副議長鍾東錦角逐下屆議長，直接扶正。（陳慶居攝）

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、巫靜婷／苗栗報導
李文斌則搭配鍾東錦競選副議長寶座，國民黨稱勝券在握。（陳慶居攝）

苗栗縣第19屆縣議員25日即將宣誓就職，緊接著的正副議長選舉，國民黨中央委員會已核定鍾東錦與李文斌提名案，然黨內新科議員張淑芬是否另有規畫仍未鬆口，無黨籍的律師陳品安與時代力量的曾紋學，也各自表態將分別投入議長和副議長選舉。

但國民黨苗栗縣黨部認為，國民黨連同自行參選者擁有23席以上議員，正副議長選舉有絕對勝算。

選後的第19屆縣議員大換血，38席當中有17席新科議員，為即將到來的正副議長選舉增添些許變數。不過，國民黨苗栗縣黨部日前召集當選人召開黨團會議後，在各政黨中率先提名現任副議長鍾東錦、黨團書記長李文斌的「鍾李配」競選正副議長，並獲黨中央核定。

不過，同為國民黨的已故前議長游忠鈿之妻張淑芬，也是新科議員之一，在黨團會議曾提議正副議長開放競選，但表決未獲多數支持。至於自己是否另有規畫，她22日受訪表示「順其自然」，對黨提名鍾李配表示「尊重黨的決定」，外界解讀似未放棄先前爭取競選副議長的壯志。

而此次贏得4席議員的民進黨，據黨團召集人羅貴星表示，黨中央已指示依往例把正副議長「票投自己」；另律師背景的新科議員陳品安也表態正副議長都要「票投自己」。

另時代力量此次在苗栗拿下2席議員，黨內共推曾玟學參選副議長，議長則支持政見和理念相符的陳品安，但陳仍說票投自己。

(中時 )

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