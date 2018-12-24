安平商家免費吃 挺黃偉哲當選

2018年12月24日 17:32 中時 洪榮志

台南市長當選人黃偉哲今天將就職，安平區「金華61鴉片綠豆蒜」業者張耀升24日下午舉辦「綠豆蒜挺凍蒜」活動，現場送出300碗鴉片綠豆蒜，吸引大批民眾排隊。黃偉哲也到場並承諾，將盡量減少政治意識型態，專注民生議題，增加各種讓市民賺錢發財的途徑。

此外，包含周氏蝦捲、同記安平豆花、阿水伯爆漿黑糖饅頭、安平陶坊壓模劍獅和希望之窗連得堂手工煎餅等安平商家，也前往現場共襄盛舉提供免費食物及商品。

由於店家發起免費請客活動，讓安平老街塞滿排隊人潮，黃偉哲為感謝店家的支持，除親臨現場品嘗限量300份中的第一碗綠豆蒜，還親手替排首位的民眾盛綠豆蒜，並品嘗知名的周氏蝦捲。

張耀升強調，舉辦此項活動的目的是希望準市長黃偉哲上任後能夠「全力拚經濟」，吸引更多人潮到台南，為安平商圈打響知名度，讓更多觀光客來到安平。

黃偉哲還介紹綠豆蒜說，台南人對綠豆蒜可能稍微陌生，因為這是屏東來的傳統甜品。綠豆蒜並不是字面上的綠豆湯加蒜頭，而是綠豆剝殼後的綠豆仁細火慢煮8小時後的甜湯，可依不同時節分冷熱來享用，都有很好的風味；同時，由於外觀看來就像壓碎後的蒜頭，才有綠豆蒜這樣的名稱。

針對店家要求「拚經濟」的期許，黃偉哲也回應表示，作為地方政府首長，將盡量減少政治意識形態，並專注於民生議題，增加各種可能讓市民賺錢發財的途徑，但前提是經濟發展與環保、勞權和文史資產等基本價值的兼顧。

黃偉哲還說，至於兩岸關係方面，屬於中央權責，他尊重中央政府的決定。但在農漁特產行銷及各項貿易、文化與觀旅交流，都是樂觀其成，他強調，只要不預設政治前提，不排除各種經貿及觀旅的合作可能。

(中時 )