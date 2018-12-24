《中時晚間快報》台大校長案解套 教部勉強聘任管中閔

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綜合報導

◎ 台大校長案解套 教部勉強聘任管中閔

僵持將近一年的台大校長遴選案，終於有了結果。教育教育部長葉俊榮今天宣布，勉強同意聘任管中閔為台大校長，但台大必須在3個月內對外界質疑的程序瑕疵做出說明，並向教育部交出完整報告。至於管中閔何時上任，由台大自行決定。

◎ 外委會決議 召謝長廷回立院報告

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件持續延燒，立法院外交及國防委員會今審查外交部預算前，國民黨立委痛批駐日代表謝長廷不適格，並要求謝長廷下台。面對外界質疑，吳釗燮僅表示，已要求外館館長「謹言慎行」。最終藍綠立委通過臨時提案，要求成立「調閱專案小組」，並請謝長廷回台專案報告。

◎ 川普等不及 要防長馬提斯快走人

美國總統川普23日突然宣布，原訂明年2月底離職的國防部長馬提斯提前走人，明年1月1日起由副部長夏納翰（Patrick Shanahan）暫代。向來有仇必報的川普，顯然非常不滿馬提斯，在看了馬提斯的辭職信後，下令他提早打包走人。

◎ 甜蜜平安夜 陳奕迅合體嫻妃放閃

陳奕迅與DUO團隊打造的新專輯《L.O.V.E.》已於21日推出，繼先前在〈龍舌蘭〉的MV中與周秀娜、蘇麗珊合作之後，〈我們萬歲〉MV又找來演出《延禧攻略》人氣再度翻紅的「嫻妃」佘詩曼飾演情侶。

(中時電子報)

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教育部終於點頭！管中閔何時擔任… 台大校長案落幕前夕 葉俊榮向藍…

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