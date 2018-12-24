「學姊」黃瀞瑩、柯昱安 雙雙出任北市副發言人

2018年12月24日 17:51 中時 吳堂靖

「小牛」柯昱安於選戰中，善用社群媒體帶動柯人氣。（吳堂靖攝）

台北市政府小內閣名單今公布，市府副發言人部分，確定由人氣幕僚「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安接任，兩人於競選期間，善用社群工具帶動柯聲勢， 年僅26歲的黃瀞瑩也因氣質出眾，成為選戰另類吸票機，此次擔當重任，不令人意外。

黃瀞瑩畢業於輔仁大學，研究所於英國倫敦大學金匠學院就讀，此次出任「全台最年輕市府副發言人」，她表示，希望傳達市長的理念，或是柯對市政的建設，希望可以透過自己的方式告訴更多人。

黃瀞瑩表示，這次選戰中獲得許多經驗，事後也有進行反省、思考，當然還有不足的地方，希望未來大家可以多多指教和幫忙，多多給建議。

柯昱安則表示，感謝把市長這麼重要的責任交到他們兩人身上，會全力以赴，未來不管是在市政宣傳，還是一些政策辯護上，會努力學習，完成長官交付的任務。

至於任務分配部分，柯昱安說，還是會著重在市政議題上的發言，尚未仔細按照局處分工，目前規畫以「輪值」的方式來做時間分配。

因柯昱安和黃瀞瑩在選戰中，負責替柯經營網路社群，柯昱安指出，有關社群經營的任務還會持續，他負責FB、IG、黃瀞瑩則掌管twitter，[email protected]因每個月都需要固定費用，還在討論當中。

(中時 )