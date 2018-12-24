影》大安分局聯合勤教改平安夜慶生會 基層警有吃又有獎金拿

北市警大安分局將聯合勤教改成平安夜慶生會，讓基層歡度一個勤忘的平安夜。〔謝明俊翻攝〕

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中時
（取自大安波麗士）

24日正是平安夜，大安分局正好排定下午在分局10樓舉辦全體員警聯合勤教，但分局長周煥興別出心裁，改成平安夜慶生會，替本週壽星同仁慶生，會場更布置成耶誔風，安排同仁扮成聖誔老公公及耶誔小美女來帶動氣氛，並頒發獎金給下半年工作得力的基層同仁，讓基層員警歡度一個難忘的平安夜。

北市各分局會在固定時間召集分局所屬員警舉行聯合勤教，多數分局都是宣導加強各應辦事項，但大安分局長周煥興卻是打破傳統，將聯合勤教改成慶生會，以替同仁慶生吃蛋糕的方式，來代替傳統的聯合勤教模式，甚至是分局長親自帶著生日蛋糕赴各派出所，由分局長本人親自唱生日快樂歌來替基層同仁慶生，從推出以來，廣受基層同事歡迎。

24日正值是每年一度的平安夜，大安分局剛好排定今天下午舉行分局基層聯合勤教，分局長周煥興別出心裁，改成平安夜慶生會，事前，周煥興親自帶著同仁，將10樓大禮堂裝飾成耶誔風，在會場布置裝置一個大型的雪橇，安排多名同仁裝扮成聖誔老公公，以及耶誔小美女，在現場帶動氣氛。

大安分局長周煥興以安居樂業來勉勵同事為民服務。〔謝明俊攝〕
大安分局將聯合勤教會場布置成耶誔風。〔謝明俊攝〕
大安分局將聯合勤教會場布置成耶誔風。〔謝明俊攝〕

除了生日蛋糕以外，周煥興還特別在現場準備自助餐點，供參與同事大快朵頣，此外，大安警友會特別贊助獎金，獎勵今年下半年度工作表現優良的基層同仁，讓基層有吃又有拿，大呼過癮，度過一個溫暖滿滿的平安夜。

此外，周煥興特別在會場布置二個標竿，採用分局轄區內的二條路名，分別是安居、樂業，來勉勵同仁以此作為治安工作標的，希望能同事未來繼續努力，為民眾創造安居樂業的生活環境。

(中時 )

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