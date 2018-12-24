台中爭取復辦東亞青運 吳經國提出經典「妙方」

2018年12月24日 19:04 中時 陳志祥

原本明年8月由台中主辦的東亞青年運動會，因東奧正名公投活動而遭到取消，我國的國際奧會委員吳經國指出，東亞青運不是單純的體育問題，不急於解決才是最好的解決，現在急著求取復辦等於「白求」！要再耐心等一等。

吳經國今（24）日舉行年終記者會暢談國際體育現況，針對國人矚目的東亞青運復辦的可能性，吳經國表示，東亞青運牽涉兩岸關係，想要復辦也不是不可能，但是選舉剛剛結束，已無正名問題，需要時間沈澱一下，現在爭取復辦的時機不宜。

「兩岸的關係不光是體育！」吳經國說，從1989年兩岸體育交流破冰之後，30年交流過程都是盡量朝向正面發展方向，中間雖有好幾次因故暫時停頓，雙方也不去破壞正向發展的氣圍。

吳經國認為，兩岸交流是全盤性的、並非局部的，這種深層交流有其「特殊背景」，所以取消台中主辦東亞青運是政治決定、或是體育決定？大家很清楚，所以這不是單純的體育問題，而是政治問題。

對於新當選的台中市長盧秀燕積極爭取各方協助復辦東亞青運，吳經國表示，現在不去急於解決才是最好的解決，現去急著求取復辦也是「白求」！要有耐心等一等，時間永遠不是最大障礙。

至於如何解決東亞青運問題？吳經國的妙方是智慧與尊重！他說，解決問題要靠智慧，而不是想怎樣就要怎樣，例如古代三國的諸葛亮與司馬司懿的對抗，就是運用智慧取勝。

而兩岸關係缺少尊重也是一切免談，吳經國指出，國際事務總有脈絡可循，不能單方面看法，需要考量對方，其實東亞青運只是區域的運動會、並非大型賽會，就像亞賽拜然與亞美尼亞的衝突，仍可在運動賽事尊重對方。

(中時 )