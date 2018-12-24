嚴防一氧化碳中毒 苗栗更換遷移熱水器補助元旦開跑

2018年12月24日 18:08 中時 巫靜婷

接連幾波冷空氣襲台，氣溫驟降伴隨水氣，溼冷感覺更加明顯，27日新一波冷高壓將南下，屆時中部以北地區，深夜、清晨低溫將跌至15度，天冷民眾洗熱水澡要注意室內通風，以免一氧化碳中毒徒生憾事，消防局宣布更換、遷移熱水器補助明年元旦開跑，名額有限登記趁早。

苗栗縣消防局指出，截至目前為止，107年度發生5起一氧化碳中毒案件，共釀成2死17傷，絕大部分為燃氣熱水器裝置或使用不當，加上因天冷緊閉門窗，環境通風不良造成，尤其在1月至4月高峰期間，氣溫偏低，民眾洗熱水澡，務必注意室內通風以策安全。

消防局表示，為提升民眾居住安全，燃氣熱水器遷移或更換補助計畫，自2019年1月1日至4月30日開放申請，共補助16戶名額，每戶補助最高3000元，並以1次為限，民眾可向當地消防分隊登記，額滿即截止申請，補助對象為居家燃氣熱水器安裝不當，經診斷後確有一氧化碳中毒潛勢，需遷移或更換熱水器改善者，且以低收入戶為優先。

除使用熱水器外，縣府工商發展處亦呼籲民眾多留意瓦斯使用安全，務必遵守4大原則，包含管線設備正常不洩漏、接受定期檢查、設置通風地點、外出確實關閉瓦斯等，保持「人離火熄」之安全原則。

當發現瓦斯漏氣時，應關閉瓦斯、輕開門窗通風，勿點燃任何火種、火花，尤其不可開、關電器用品，如電燈、電扇或抽風機等，以免引燃瓦斯氣爆，另呼籲天然瓦斯用戶可申裝「微電腦瓦斯表」，每天只要1.3元，即可擁有漏氣遮斷、超時遮斷、地震遮斷3項保護功能，民眾如欲申請換裝，請洽轄區天然瓦斯公司。

(中時 )