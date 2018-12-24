韓媒：美國「不相信金正恩」 限定談判期3個月

2018年12月24日 19:00 中時 王嘉源

南韓《東亞日報》24日報導說，據悉，美國川普政府最近把可以與北韓進行無核化談判的實際期限定為3個月。南韓政府也與川普政府共享了上述觀點，正透過秘密管道向北韓領導人金正恩發出訊息，希望他在明年元旦發表新年賀詞後能回到談判桌前。

多名政府消息靈通人士23日在透露氛圍時說：「華府對不進行對話的金正恩國務委員長的評價非常否定，但是最近好不容易回到了試圖進行最後對話的方向。」實際上，據悉，美國國務卿蓬佩奧6日在與作為政府弔唁使節團出席美國前總統老布希葬禮的南韓外交部長官康京和舉行的會談中，使用了類似認為金正恩「是難以相信的人物」的非外交性描述，流露出不快感。

蓬佩奧接著表示，「據悉，盡管美方提議在實務層面達成協議後，再透過首腦之間的『自下而上式』來進行無核化協商，但北韓仍然堅持，採取（沒有事前協調的）首腦之間會面的『自上而下』方式」。

但是，川普政府決定再次嘗試說服北韓。為參加韓美工作小組會議而訪韓的美國國務院北韓政策特別代表比根19日突然發出訊息，表示願對北韓進行人道主義援助，和重新考慮禁止美國人赴北韓旅遊。

《東亞日報》報導說，為了最大限度地擴大上述訊息的效果，觀察北韓的實際想法，美方事先沒有向南韓政府告知相關內容。一名外交消息靈通人士表示：「這是想傳遞一種訊息，即最後一次向北韓伸出手，但可以採取柔和政策的忍耐和時間已經接近極限。」

美國廣播公司（ABC）22日報導說，美國副總統彭斯上周原計劃發表演說，批判北韓踐踏人權，並強調進行制裁的必要性，但最後取消了相關計劃。但是，直到23日下午為止，北韓對美方的姿態沒有作出任何反應。

近期，美國進一步加大對北韓施壓力度，以侵犯人權為由，將北韓勞動黨中央副委員長崔龍海等3名北韓核心人士列入制裁名單，且將北韓列為宗教自由特別憂慮對象國。同時，美國還主導聯合國大會通過北韓人權決議案。在此背景下，有分析認為，彭斯取消相關計劃意在向北韓釋放緩和訊號。

據ABC指出，彭斯擔心自己進行北韓人權相關演說後，北韓或退出無核化對話。彭斯取消演說，顯示美國為推動美朝無核化談判，有意在公開批判北韓最高領導人的問題上保持克制。

ABC電視台表示，「人權組織擔心，彭斯副總統取消演說，意味著川普政府有意在北韓踐踏人權的問題上放鬆對北韓施壓力度」。近日，白宮著名的對朝鷹派人物、國家安全顧問波頓也保持著緘默。

南韓《中央日報》指出，美國政府不僅談到允許對朝人道主義援助的可能性，還在批判北韓人權問題上表現出了克制態度，接連向北韓釋放善意訊號，希望把北韓帶回無核化談判桌前。

也有分析認為，由於川普總統在美國國內政治中陷入防守困境，他可能想要借助第二次美朝首腦會談（川金會）打開局面。南韓國立外交院教授金賢旭（音）分析稱，「最近美國重新開始提出1月1日之後舉行首腦會談的問題」，「川普總統很可能會在年初再次打起北韓牌」。

不過，關於允許對朝提供人道主義援助的問題，蓬佩奧在接受NPR採訪時表示，「報導的內容好像美國要放寬對北韓經濟制裁，但事實並非如此」。比根代表21日就曾在記者會上明確表示，解除對朝人道主義援助限令，與解除對朝制裁沒有任何關係，「美國完全不打算解除制裁」，重申了只有北韓先行採取無核化措施，美國才會放寬對朝制裁的原則。

(中時 )