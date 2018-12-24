柯任內第三位下台文化局長 鍾永豐：將回歸民間

2018年12月24日 18:59 中時 李依璇

北市府24日傍晚公布第一波小內閣人選，文化局長將由商業處長蔡宗雄接任，蔡宗雄在擔任商業處長期間，仍積極應徵文化部司長、參事，在選戰中也積極替柯輔選，終獲利柯拔擢；現任文化局長鍾永豐表示，自己跟局處同仁相處的日子不多，卸下職位後將回歸民間，不再擔任公職。

柯市府上任後一再被批評沒有文化，首任文化局長由倪重華出任，但倪重華在2016年1月底辭職，換謝佩霓接任，但謝上任8個月即閃電辭職，當時的副局長李麗珠原是口袋人選之一，但最終由嘉義縣文化局長、資歷完整的鍾永豐接任。但鍾永豐在選舉時不斷被抨擊「沒有作為」，遭點名下台後，已是柯任期內第3位離職的文化局長。

而蔡宗雄在柯第一任時即參與遴選文化局副局長落選，在擔任商業處長期間，仍去應徵文化部司長、參事，積極謀官；原先他對外宣稱明年1月會出國念書，但此次他在選戰中奮力替柯輔選，成功被柯拔擢為文化局長。

鍾永豐今受訪指出，將回到民間的社會身份，媒體詢問是否想回歸音樂圈？鍾永豐則說，回到民間身份可以做的事情很多，不一定侷限於單一職業。另外，他也勉勵新任局長，相信柯文哲的戰略看法，也相信柯會物色最適宜人選，希望蔡宗雄可以跟文化局同仁形成好的夥伴關係，達成市長交付的任務。

蔡宗雄則大嘆「千頭萬緒、戒慎恐懼！」接掌文化局後有4個方向， 第一是傾聽少數團體的聲音，其次是加強數位，接著是建立台北市文化品牌，最後則是與中央建立良好的溝通管道。他表示，新工作非常需要適應，他畢竟是常任事務官，要做這樣的轉變其實不在人生規畫當中，但他非常珍惜這個機會。

(中時 )