貴婦奈奈變佛團功德主 福智佛教基金會：協助檢調調查

2018年12月24日 18:07 中時電子報 戴安瑋

貴婦奈奈和丈夫、公公，一家3口全潛逃海外。（取自網路）

有網友爆料，貴婦奈奈搭機逃亡當天同時，當上了佛團功德主 (圖／翻攝自爆料公社)

知名網紅貴婦奈奈捲款潛逃至今已逾半個多月，有網友日前爆料指，奈奈夫妻搭機大逃亡的當天，不僅在機上通知財務部公司破產，同時間還成為加拿大P島傳燈寺功德主。對此，福智佛教基金會表示，已於今天主動聯絡地檢署，並會協助調查。

福智佛教基金會表示，關於地檢署正在進行的杏立博全醫美診所調查案，網路報章對於該案關係人黃立雄醫師與福智團體關係多所揣測，唯恐網路不實消息誤導社會視聽，福智佛教基金會已經於民國107年12月24日主動聯絡地檢署表達協助，並提供盡力向加拿大傳燈寺求證後所獲訊息，供為檢察官調查參考。期盼有助釐清事實早日定紛止爭，使受損者權益皆獲保障。

該基金會說，以下為向加拿大傳燈寺查詢後得知訊息，已經提供檢察官參考。

1、黃立雄醫師夫妻於11/13抵達寺院座落所在的加拿大愛德華王子島，當時表示前來參加法會，12/3即已離島。

2、黃醫師的子、媳（黃博健、蘇陳端）從未曾造訪過該寺院。

3、黃立雄醫師於法會期間供養加幣壹萬零捌元，指名迴向家人及「杏立博全診所及相關企業」。

(中時電子報)