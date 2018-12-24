花壇鄉公一用地取得 長沙公園動土明年春天完工

花壇鄉市區將有一座嶄新公園，鄉公所完成公一用地徵收後，24日舉行動土典禮。（謝瓊雲攝）

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花壇鄉鄉長李成濟（左6）趕在卸任最後一天，主持花壇鄉長沙公園動土典禮。（謝瓊雲攝）
花壇鄉鄉長李成濟（中）趕在卸任最後一天，主持花壇鄉長沙公園動土典禮。（謝瓊雲攝）
花壇鄉過去缺乏公園用地，今年陸續動土興建多座公園。（謝瓊雲攝）

花壇鄉全鄉18村，現僅一處靜音公園，公所編列經費徵收公一用地，24日長沙公園舉行動土典禮，工期120天，預計明年春天即可完工啟用。

考量花壇鄉都市計畫區內，沒有公園設施，鄉民休閒活動空間不足，年初啟動協議價購，編列1億6555萬元，將佔地2000坪的公園用地完成徵收，鄉長李成濟再向內政部營建署爭取工程經費、編列配合款，總工程經費1355萬元。

李成濟表示，3月決標規劃、設計監造，4月訂約，5月完成基本設計，6月完成細部設計，9月起辦理招標，經5次招標於12月決標，今天正式動工。

李成濟說，長沙公園就位在花壇都市計畫區內，鄰近鄉公所、鄉立圖書館、衛生所、花壇國中、國小等機關，毗鄰住宅區，將來與花壇排水5公頃滯洪池生態公園連接，將提供青少年遊樂、運動設施及休憩空間予鄉民使用。

公所指出，公園南北向長91公尺、東西向長72公尺，分別規畫有下凹式籃球場、槌球場、草皮區、雨水花園…等配置，完工後將成為青少年喜歡、老年人喜愛，老少咸宜多功能的休閒、運動、遊憩市區公園。

(中時 )

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