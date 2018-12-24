韓國瑜明日就職 愛河嘉年華市集搶先熱身

韓國瑜明(25)日就職，愛河聖誕嘉年華市集活動今日先登場氣氛熱絡。(廖映翔/攝)

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中時電子報
、影音編輯／
韓國瑜明(25)日就職，中天記者採訪愛河市集活動熱情民眾。(廖映翔/攝)
韓國瑜明(25)日就職，愛河市集活動搶先登場。(廖映翔/攝)
韓國瑜明(25)日就職，愛河市集活動文創商品與韓國瑜巧連接。(廖映翔/攝)
韓國瑜明(25)日就職，愛河市集活動文創商品與韓國瑜巧連接。(廖映翔/攝)

準高雄市長韓國瑜明(25)日就職，愛河聖誕嘉年華市集活動今日先登場熱身搶商機，原訂時間下午2點開賣，但中午即湧入人潮。在選前造勢晚會已爆紅的香腸伯、杏仁哥均擺起攤位，續搶賺韓國瑜就職財。

嘉年華市集，韓國瑜相關人文創商品搶眼，有貼紙、人形立牌、胸針等等，小吃攤也巧妙與韓國瑜連結沾光，如「韓冰」、「韓鍋魚堡」、「韓式重奶」等讓高雄市民嚐試新口味及共享高雄發大財氣氛。

另一重頭戲是韓國瑜夜宿韓國瑜上任第一天，將於25日晚上8時45分到十全果菜市場，與果菜公司幹部及攤商交流座談，並且夜宿果菜市場，26日凌晨3時巡視市場並向攤商致意打氣。屆時，熱情韓粉將包遊覽車前來相挺作陪，加上大批的媒體記者與維安警力，影響攤商作業。據了解，果菜市場十全路段從民族路到覺民路，從25日中午12時，到26日清晨6時，將進行封街的交通管制。

(中時電子報)

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