新生兒頭皮血腫別亂揉！8天大男嬰併發腦膜炎

2018年12月24日 18:53 中時 馮惠宜

新生兒如產程不順，產科醫師會利用真空吸引器輔助生產，易使頭皮血腫或輕微皮下出血，一名兩歲大男童一出生後頭頂有小血腫，家長一開始用熱敷、輕揉希望能變小，沒想到出生8天竟血腫變大還發燒，住院已是腦脊髓炎，經住院24天治療，仍留下嚴重後遺症，迄今兩歲仍無法自己翻身。醫師提醒大部分新生兒頭部血腫可以自行吸收，但極少數會併發感染，如出現紅腫熱痛就要趕快就醫處置。

中醫醫藥大學兒童醫院新生兒科醫師陳映廷指出，新生兒出生時因頭部經由產道擠壓、合併使用真空吸引器輔助生產使得頭皮水腫或有輕微頭皮下出血，多半在出生一週內會自行消失，一般來說，寶寶的頭皮血腫不需要特別處理就會自行吸收並且不會後遺症，若擅以針頭抽吸或局部擠壓可能將表皮細菌帶入腫塊內造成感染。

唯最近一年，中國醫藥大學兒童醫院共收治三個新生兒頭皮血腫併發嚴重感染的罕見個案。其中一名最嚴重的個案，是因為媽媽產程不順，使用真空吸引器輔助生產，一出生頭部出現小血腫，原本家屬帶回以熱敷、搓揉，希望能讓它變小，只是到第8天，血腫愈來愈大，且小男嬰還發高燒，到該院治療已併發腦膜炎 、腦內膿瘍。

之後經抗生素治療，並清創頭部膿包，病嬰住院24天，併發慢性癲癇，及水腦，陸續住院共計五次，目前癒後不好，兩歲了還無法自行翻身。

陳映廷指出，大部分新生兒頭部血腫可自行吸收，並不會影響到腦部細胞，但局部若有紅、腫、熱，或摸血腫部位寶寶表現出明顯不舒服，甚至合併發燒、活力降低等症狀，一定要提早就醫，以排除感染或敗血症的情況。

(中時 )