已婚男吃回頭草 害前女友慘變小三還得賠錢

2018年12月24日 18:23 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

新竹有名女子因男友當時另娶他人而兩人分手，不過這名已婚人夫婚後卻不甘寂寞又找上前女友吃了回頭草，還把兩人火熱的情話與摩鐵照給妻子看，正宮憤而向法院訴請小三應賠50萬元。新竹地院民庭法官審理，認張小三與人夫已有侵害原告配偶權，判這名「小三前女友」應賠15萬元。

小三向法官表示，她與林男在2002年就是男女朋友，只是當時林男娶了別人才分手。2014年間，林與她互加LINE才有接觸。只是林男向她借了許多次錢，前前後後共21萬元，但對方後來都避而不見，自己已經逐漸疏遠對方，2人已無交往1年超過一年。

小三還說她不想破壞對方家庭，2人只是偶而出去，也沒有親密行為，且彼此已一年有餘沒聯絡，至於林男行跡可疑，對她們母子冷淡，與自己無關，加上她每月收入只有2萬多還患有精神疾病，目前已提出辭呈沒有工作，原告請求賠償金過高，要求法官駁回。

蘋果報導，法官調查發現兩人對話紀錄，發現有許多親密對話如：「很愛ㄉ人」、「寶貝想你了快回覆」、「我要抱抱」、「那過來給我親親」，也有擁抱、親嘴及圍著浴巾合照的事實，可見兩人超越一般正常社交友誼，逾越社會善良風俗與道德規範，而違反善良風俗。

法官指，即使林男夫妻關係可能已生嫌隙，但仍不容小三於2人的婚姻關係存續中，對婚姻本質加以侵害破壞，小三所為顯然讓原告夫妻關係可能更加惡化、裂痕加深，小三不法侵害林妻配偶身分情節重大，因此新竹地院法官判女應賠15萬元給元配。

(中時電子報)