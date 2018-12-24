體育署推戶外運動 優先提供弱勢學生

2018年12月24日 18:30 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

107年學生寒假體育育樂營在新竹進行射箭體驗活動。(體育署提供)

體育署預計在這次寒假推出11項戶外運動，包括上屆活動最受歡迎的「山系列」運動，今年也推出了阿里山國家風景區龍美步道、大石鼻山步道、攀岩王等運動。寒假體育育樂營活動自24日開始報名，弱勢學生優先錄取。

教育部體育署以「運動體驗」及「反思教學」為核心主軸，辦理寒假體育育樂營活動，期盼青年學子寒假能走出戶外，擁抱山水，體驗不一樣的育樂營，繼續委託國立體育大學統籌規劃，結合各特色學校在台灣北、中、南、東四大區域同時舉辦。

本屆延續往年最熱門的營隊項目，包括登山健行、攀岩、水上活動、射箭、自行車、體能王（活動闖關）、體適能（體能考驗）、競技疊杯、直排輪、躲避飛盤、帶式橄欖球等共11項運動體驗活動，總計辦理47個梯次，預計招收2700名學生參與，讓青年學子實際體驗有別於學校體育課的活動，讓孩子們愛上運動，享受多元的運動樂趣。

帆船項目即使在寒假也是相當搶手的活動，由國立中山大學所舉辦的帆船活動是項結合休閒和競技的特色運動，能夠倘佯於山水之間，也可以挑戰風浪及身體能力的極限運動，並準備海洋型獨木舟及趴板，讓年紀較小的學生多一樣選擇，活動最後亦安排淨灘行動，使學童透過淨灘方式的過程了解海洋環境的危機，傳達海洋環境保護之精神與理念，是深具意義的環境教育活動。

今年推出一項新運動，由亞洲幼兒體育學會辦理的「帶式橄欖球 (TAG RUGBY )」，身體接觸較少，衝撞較少、較安全，防守方只需扯下持球者掛於腰間的「帶」，便可終止進攻一方的攻勢。

活動將於1月19日至2月1日展開，包括「山系列」、「水系列」及「綜合系列」等多種運動，想讓國、高中及小學生利用寒假體驗不同運動，即日起可至｢108年學生寒假體育育樂營｣網站（http://camp.ccu.edu.tw/）查詢，名額有限、額滿為止。

(中時電子報)