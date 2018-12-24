日據時代名片 記錄當年賈紳贈繡旗歷史美談

2018年12月24日 18:48 中時 張朝欣

北港鎮集雅軒北管藝陣保存1面已超過1甲子歷史的「雙獅戲球」繡旗，旗上繡有「北港街新街蔡裕斛寄贈」，24日文史工作者捐贈1張日據時期蔡裕斛名片，藉由2件文物的結合，訴說當時士紳熱心地方文化，不惜重資贈旗的歷史美談。

北港集雅軒為北管支系，清咸豐3年由笨港蔡及、陳貞、吳石等人發起，日據時期及光復後因應地方迎神賽會需求，盛極一時。集雅軒保存諸多文物，其中1面日據時期的「雙獅戲球」繡旗保存完整，極具代表性。

集雅軒總幹事吳登興表示，此旗的特殊點在於從旗面上方「北港街新街蔡裕斛寄贈」落款文字，可看出北港街為日據時期北港的稱呼，清代則稱呼笨港或笨北港，光復後才稱為北港鎮。

蔡裕斛曾任北港朝天宮委員，是北港重要士紳家，日據昭和初期其家族投資北港戲院、博愛醫院，不僅事業龐大，對於地方事務更是熱心參與，因此才會不惜重資，贈予集雅軒1對繡旗。

繡旗主要是增強藝陣的氣勢，「雙獅戲球」繡旗若請現今繡工製作，估計約要百萬元，日治時期此旗的造價可買1大片農地。目前1面繡旗由集雅軒寄放在北港文化中心，另1面則由北港朝天宮保存。

吳登興說，日前他透過網路蒐集到1張日據時期蔡裕斛的名片，名片上的地址為北港街新街，與繡旗上方「北港街新街蔡裕斛寄贈」落款文字相符合，2件文物的搭配，為古物與捐贈者述說著一段富商熱心地方文化的歷史美談。

(中時 )