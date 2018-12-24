新增1例境外感染麻疹 長榮航空地勤中鏢

2018年12月24日 18:46 中時 陳志祥

麻疹疫情到了年底捲土重來！繼前天1例嬰兒感染麻疹之後，衛福部疾病管制署今（24）日再度公布國內新增1例境外移入麻疹確定病例，而且是台北松山機場長榮航空地勤人員，波及166人接觸者需要自主管理。

今天新增的麻疹病例是住在北部的30多歲男性，目前為臺北國際航空站長榮航空地勤人員，11月底至12月初至柬埔寨旅遊，返國後自12月15日起陸續出現發燒、腹瀉等症狀，曾於16日就醫，18日出現咳嗽、喉嚨痛、柯氏斑與紅疹，20日住院治療，經通報檢驗於今（24）日確診。

疾管署依照個案潛伏期間活動史研判感染地在柬埔寨，正在住院治療中，疾管署副署長莊人祥表示，衛生單位掌握個案接觸者166人，包括職場接觸者、就醫接觸的相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明年1月9日。

由於個案可傳染期間（12月14日至20日）有大眾交通運輸及公共場所活動史，包括捷運松山機場至頂溪站、公車249與262）莊人祥提醒民眾如曾在相同時段出入相關場所，應要自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫。

國內從今年以來累計38例麻疹病例，其中11例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另有27例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發航空公司員工為主的群聚疫情，沈寂多日後，今天再度有病例出現在航空公司。

(中時 )