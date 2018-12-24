亞培產品接二連三出包 食藥署討論將赴美查廠

2018年12月24日 18:49 中時 鄭郁蓁

知名營養補充品亞培安素3個月內2次發生變質事件，而近日又有消費者投訴亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力(香草口味)」產品，疑似出現塊狀沉澱物事件，食藥署表示，將討論是否赴美查廠中。

食藥署表示，已針對這次兩項產品出現沉澱物事件，已由台北市政府衛生局21日抽驗同批號產品，檢驗性狀、衛生標準等，檢驗時間約需2週，調查檢驗結果如發現有違反食品安全衛生管理法規定，將依法處辦。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，今年九月初，亞培公司安素葡勝納、腎補納等6項產品有結塊狀況，該署要求針對6項疑慮產品下架案，同時也要求北市衛生局全面清查市售流通共29項亞培產品，結果檢驗結果均無異常。

魏任廷強調，為加速事件處理時效，除要求廠商提出調查報告外，已於9月11日函請美國在台協會，協助查察該國亞培股份有限公司原味安素等6項鐵罐裝產品的客訴凝塊等問題，美國FDA已於9月下旬當週至亞培原廠進行查廠，查核時並無觀察到重大缺失。

另食藥署已自9月10日起針對亞培公司相關高風險產品加強邊境輸入管控，並辦理產品稽查專案，加強流通產品抽驗。

食藥署再次呼籲業者，如發現產品有危害衛生安全之虞時，依照食品安全衛生管理法第7條第5項規定，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。而消費者如對於相關產品有疑慮時，除撥打該公司之消費者服務電話，亦可通報所在地衛生局或食藥署食安專線1919。

(中時 )