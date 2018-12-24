美國駐多國使館購買間諜設備 陸外交部：美方應交待清楚

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「維基解密」網站21日公佈的一批文件顯示，美國駐多國大使館都曾購買間諜設備。大陸外交部發言人華春瑩今天（24日）在外交部例行記者會上表示，美方應向國際社會交待清楚。相較於美國日前聯合盟友指責大陸駭客入侵美國網路，華春瑩反譏，「美方可能又自編自導自演了一齣賊喊捉賊的好戲。」

根據文件顯示，今年8月，美國駐薩爾瓦多使館發佈一份採購需求，其中包含94件間諜設備，包括能安裝在汽車里的夜視攝像頭，偽裝在鋼筆、打火機、襯衫紐扣、眼鏡等日常用品中的攝像頭。美國駐烏克蘭使館則採購了錄音機和隱蔽無線電設備等。美國駐法蘭克福總領館可能是美國在歐洲進行駭客行動的秘密中心。

華春瑩表示，相信許多看到這條消息的人都和我有著同樣的疑問：「美國駐外使館為什麼要購買這麼多間諜設備？準備拿它們來做什麼？針對的都是些什麼人？用於什麼目的？」

華春瑩反問，就在幾天前，美國還糾集了幾個盟友指責大陸長期破壞美國網路安全。你剛剛提到的「維基解密」公佈的這批文件恰恰證明，美方可能又自編自導自演了一齣賊喊捉賊的好戲。

華春瑩提醒，相信大家對5年前的「稜鏡門」事件還記憶猶新。根據披露的消息，美方在全球範圍內進行大範圍監聽監控活動，包括美國的盟友。5年過去了，美方還欠世界人民一個交代。這次「維基解密」又曝出新情況，美方也應向國際社會作出清楚的解釋。「我也想提醒一下美國的那幾個盟友，在網路安全問題上，不要好了傷疤忘了疼。」

(中時 )

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