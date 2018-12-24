台大校長案塵埃落定 陳振貴籲台大撤銷訴願「各讓一步」

台大。(中時資料照)

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旺報

台大校長人事案終於落幕！實踐大學校長陳振貴除了肯定教育部長葉俊榮，也希望葉俊榮繼續留任；他並建議雙方之後各讓一步，包括台大校長遴選委會及管中閔之前提出的訴願要即時撤告，不要讓台灣高教再受傷。

陳振貴表示，教育部「拔管案」劃下句點，是台大堅持大學自治的一大勝利，也見到民進黨確實針對九合一大選慘敗做了反省，同時證明葉俊榮上任以來居中協調展現了誠意、智慧與承擔。

陳振貴說，監察院二度針對教育部拔管案提出糾正，12月19日兩個言詞辯論沒有交集，教育部有沒有實質審查公立大學校長遴選決議的權力，成為一大爭議點，以後針對大學法第九條議事規則要給予規範。

但陳振貴也提醒幾點。首先由於拔管案結束，因此由台大、台大學生和管中閔三方提出的訴願應該撤銷；第二，此次葉俊榮願意承擔，陳振貴認為葉俊榮才上任五個月，還有很多少子化、高教深耕、課綱等議題等著他領導，希望他繼續留任，「管案已經折損兩個教育部長，台灣歷史總不希望留下『一個管案折損三個部長』的惡名吧？相信行政院、蔡總統和民進黨立院黨團也會支持（葉俊榮留任）。」

第三，教育部要求台大遴委會在三個月說明瑕疵，陳振貴建議雙方各讓一步，包括管中閔本身要表態，表示接受教育部的做法，並且告訴公眾他要如何領導台大、如何帶領台灣高教突圍，在國際展露頭角；台大應該在明年二月一日之前就說明瑕疵，而這個聲明應該雙方私下看過之後再公布，給雙方面子；教育部則在二月一日讓管中閔上任，「總之不要再有任何一方受傷。」

陳振貴說，他對管中閔有很大期待，也很肯定葉俊榮的努力和智慧與擔當，「民進黨讓我捏了一把冷汗，但這次我也給它掌聲。」他呼籲反對者也能尊重葉俊榮的決定，台大及管中閔一起配合，大家往前看，向前邁進。

(旺報 )

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