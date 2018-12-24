北港府番大排拓寬 解決上百公頃農田淹水問題

2018年12月24日 18:47 中時 張朝欣

北港鎮府番大排因年久失修且排面狹小，每逢大雨即造成上百公頃農田淹水，24日展開拓寬工程，總長600公尺，經費約3500萬元，完工後將打通北港鎮排水系統任督二脈，徹底解決10餘年來的淹水問題。

府番大排流經北港鎮府番、草湖、新街地區，負責將雨水排入新街大排，由於長久以來沒有定期疏浚，大排泥沙淤積情況非常嚴重，且長出比人還高的雜草阻礙水流，因此只要一下雨，附近上百公頃農地即成為水鄉澤國。

北港鎮公所往年都會向縣府爭取府番大排疏浚，但因縣府經費有限，只能進行部分排水緊急處理，無法全面性治理從根本解決問題，今年北港鎮長張勝智在縣府、立委蘇治芬協助下，向中央爭取「流域綜合治理計畫」，24日展開府番大排整治工程。

張勝智表示，府番大排原本是土溝，10餘年來沒有疏浚加上斷面狹小，每逢豪大雨或颱風來襲，便會因排水不及而滿溢造成淹水，如今配合新街大排的整治，打通北港鎮內排水系統的任督二脈，預計明年汛期前可完工。

農民說，北港鎮公所於2000年完成後溝仔農地重畫後，每年2期稻作播種期一遇下雨就會發生淹水情形，造成府番大排附近上百公頃農作物付諸流水，農民只能祈求老天爺保佑，如今鎮公所爭取經費整治，總算徹底解決10餘年來困擾農民的淹水問題。

(中時 )