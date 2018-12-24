陸拘押2加國公民 陸外交部籲：尊重大陸司法主權

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加拿大外長上週末稱，加方將推動其盟友對陸方任意拘押2名加公民表達關切，並已向陸方提出了被關押加公民的待遇問題。上周，英國、歐盟也就2名加公民被拘押事表達了關切。大陸外交部發言人華春瑩今天（24日）在外交部例行記者會上呼籲這些國家，尊重大陸的司法主權。

華春瑩表示，陸方對加拿大以及美國等個別國家發表的相關言論表示強烈不滿和堅決反對。加拿大公民康明凱、邁克爾涉嫌從事危害大陸國家安全活動，陸方有關部門理所當然依法對其採取強制措施。陸方相關部門依法保障了他們的正當權益，並為加方正常履行領事職務提供了必要協助。大陸敦促有關國家切實尊重大陸司法主權。

關於英國、歐盟就加公民被拘押表達關切，華春瑩說，她覺得很奇怪，這件事和英國、歐盟有什麼關係？當初加方應美方要求非法拘押大陸企業高管時，他們又在哪裡呢？他們聲稱的所謂人權，其實是對不同國家的公民有著不同的標準。

華春瑩說，她還想問問加方，加方當初應美方要求非法拘押連加方都承認沒有違反任何加拿大法律的大陸企業高管，「這種行為才是名副其實的任意拘押，於法不顧，於理不合，於情不容。」

華春瑩抨擊，加方口口聲聲稱對美方履行雙邊引渡條約的所謂法律義務，難道加方就可以無視和踐踏《國際法》基本准則和國際關係基本準則嗎？就可以不履行保護大陸公民合法權益的責任和義務嗎？

華春瑩表示，美加有關行為已在加拿大、美國國內和國際上遭到許多正義人士的批評和反對。大家都對此案的嚴重性質和惡劣影響一清二楚。陸方再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法、正當權益。大陸也強烈敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令。

(中時 )

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