台大終於要有校長了！龍應台給掌聲 嘆歷史遲早會審判

台大終於要有校長了！龍應台給掌聲，卻也大嘆歷史遲早會審判。（資料照 陳振堂、劉宗龍攝）

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中時電子報

僵持將近一年的台大校長遴選案，終於有了結果。教育部長葉俊榮今天宣布，勉強同意聘任管中閔為台大校長，並請台大3個月內提出檢討報告並對外說明。消息一出馬上引起各界譁然，作家龍應台馬上在臉書上PO文感嘆，「今天，2018年12月24日，我想給台大校長遴選委員們鼓掌」。

龍應台臉書PO文中首先慶賀，「今天，2018年12月24日，我想給台大校長遴選委員們鼓掌」，接著她也寫出記錄，她把2018年4月27日稱之為「載入史冊」，因為台灣大學就是自從這一天開始沒校長，教育部拒絕任命台大獨立選出的校長。

龍應台說，2018年4月27日標註了，在總統蔡英文的許可、行政院長賴清德的拍板下，他們身為政治人物的從政史上，留下一個紀錄：為了一黨之私，他們破壞了「大學自主」的核心精神。

2018年4月27日也在民進黨做為一個拿「民主進步」為招搖旗幟的政黨史上，留下一個紀錄：這個黨為了獨佔權力，踐踏了民主進步的關鍵原則，就是尊重大學獨立、自由的精神。在台灣大學做為台灣最重要的大學校史上，2018年4月27日留下一個紀錄：它的師生在捍衛自己獨立而自由的空間上，失敗了。

當時龍應台感嘆，「遴選委員們，你要說什麼？校長候選人們，你要說什麼？全台灣其他的大學校長們，你要說什麼？未來被這個政府邀請、『許可』做台大校長的人，你要說什麼？」在台灣百年來的民主自由的追求史來說，今天是一個一定載入史冊的日期：4/27/2018。「歷史，會審判的 遲早而已……」。

(中時電子報)

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