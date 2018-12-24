接北市副市長 彭振聲：不會追隨林欽榮政治承諾

2018年12月24日 18:46 中時 李依璇

台北市政府於今午5點公布新的小內閣人事案，新任副市長由原工務局長彭振聲升任，並兼任工務局長，外界關注，彭振聲是否追隨前副市長林欽榮任內開出的政治承諾，彭振聲則說「柯文哲的承諾才算數」，間接證實「林規彭不隨」。

柯文哲公布的小內閣名單，由彭振聲出任副市長兼工務局長，彭振聲今受訪表示，「做你所說 ，說你所做！」，他會幫市長分憂，柯文哲曾表說，當部長的第一個責任是不要給長官找麻煩，任內可以決定的公務，他會盡量處理，這也是副市長存在的意義。

「不會因為官做得比較大就耍權威，沒有這個必要！」彭振聲強調，將會負責督導工務、都發及地政等工務部門，自己過去在工務局接下100多個專案，橫跨文化局、交通局及產發局等，他現在已經67歲，目標是做到70歲就離開公職，但若中間有做得不好，隨時可以下台。

另外，前副市長林欽榮任內開出不少政治承諾，包括南機場都更獎勵等，外界質疑彭是否會照單全收。彭則表示，應該是柯文哲的承諾才算，柯文哲的期許才是真正的期許，並反問「做個副市長，要跟人家承諾什麼？」再次重申「老闆是柯文哲」。

而因為工務局長尚未尋得人選，將暫時由彭振聲兼任。彭說，府方已開始找人，己兼任只會是短期，預估最長只會兼任1個月。而是否續任台北農產運銷公司董事長，彭則說北農畢竟是總經理制，但董事長攸關北農運作，不可能說不兼就不兼，這樣會有瑕疵。

(中時 )