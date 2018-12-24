Roger Dubuis快閃店 影歌賽車三棲巨星林志穎帥氣出席

2018年12月24日 18:46 中時 陶福媛

羅杰杜彼（Roger Dubuis）在台北101一樓打造『卓絕機械，桀驁馳騁」快閃店，邀請賽車巨星林志穎擔任開展嘉賓。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼（Roger Dubuis）在台北101一樓打造『卓絕機械，桀驁馳騁」快閃店，邀請賽車巨星林志穎擔任開展嘉賓。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur王者系列 Aventador S 鏤空雙擒縱跳秒腕表，

羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur王者系列 Aventador S 鏤空雙擒縱跳秒腕表，

林志穎佩戴羅杰杜彼（Roger Dubuis）王者系列 Aventador S 鏤空雙擒縱跳秒腕表，713萬 。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur王者系列倍耐力雙飛行陀飛輪腕表，990萬 。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur Spider Pirelli王者系列倍耐力自動上鍊鏤空腕表，229萬 。（Roger Dubuis提供）

頂級奢華腕表品牌羅杰杜彼 (Roger Dubuis)今年與藍寶堅尼（Lamborghini）賽車、倍耐力（Pirelli）輪胎黃金三巨頭攜手打創王者系列Excalibur腕表，在台北101一樓打造快閃店，邀請影歌賽車三棲巨星林志穎擔任開幕嘉賓，以一襲帥氣皮夾克搭配要價713萬元的王者系列Excalibur Aventador S鏤空雙擒縱跳秒腕表，猶如把一輛跑車戴在身上，帥氣破表。

林志穎說，上個月他經營的「平坐車隊」拿下中國原型車年度總冠軍，是他人生的最大成就，甚至比拿到金曲獎、金馬獎還要開心，「二十年前我投身賽車時，家人一致反對，車界也不看好，取笑我是來玩票的小毛頭娃娃臉，隔年還出意外撞傷腿，更是被大家看衰！」

回顧二十年來的努力，一路的堅持，讓林志穎他終於拿下冠軍，心情不免百感交集，而最大的遺憾就是父親已經不在了，看不到他今日的成就。

林志穎感慨地說，家裡有五個兄弟姐妹，他是家中最叛逆的一個，17歲就出社會、沒念大學，最讓父親頭痛，就讀華岡藝校時，他偷偷存錢買摩托車，父親擔心他違規騎車，再忙再累也要每天開車載他上下學，「他對我是愛的教育，苦口婆心和我說道理，從未打過我。」

他說，他永遠記得父親送他的座右銘──「把困難視為挑戰，把不可能變成可能」，這兩句話對他的影響深遠，也是他今日能有成就的主因。今年年初他在暌違歌壇十年後推出新專輯「我的驕傲」，其實就是他為人父的心情，既是對自己三個兒子的期待，同時也是對父親的感念。

除了堅持追逐夢想，林志穎也分享他對時間的重視，自豪出道以來很守時，甚至會提早到，因為怕束縛，他身上從不佩戴飾品，就連婚戒也不戴，但一定會戴腕表。如今大兒子KIMI就讀小學，是最需要父母陪伴的年紀，他會把生活重心和時間放在孩子身上，就像昔日父親對他的一路相伴。

羅杰杜彼 (Roger Dubuis)於台北101打造的快閃店即起展至1月10日，現場除了展示品牌與藍寶堅尼賽車、倍耐力輪胎合作的Excalibur王者系列腕表，現場還有巨型頭盔體驗裝置，可體驗充滿極速震撼快感的腕表世界。

(中時 )