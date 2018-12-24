廚餘養豬轉型 農委會提退場、飼料補助

2018年12月24日 19:12 中時 游昇俯 、 趙雙傑

農委會今日由代理主委陳吉仲召開記者會說明，表示輔助沒有蒸煮設備的養豬戶，將廚餘轉用飼料養豬，或是進行退場機制，飼料補助一頭豬最多可以領到2,000元以上。（趙雙傑攝）

大陸非洲豬瘟疫情已達23省分、100例，台灣防疫措施持續升級，為避免廚餘養豬成為非洲豬瘟傳播管道，農委會推動國內2045場廚餘養豬場轉型，提供業者飼料差額補貼及自願性退場補助，改用飼料可有每頭2200元價差補償，選擇退場則最高可獲617.5萬元補助。

針對廚餘養豬業者有意退場，農委會比照加入WTO養豬產業離牧補助標準，依照豬舍面積及廢水處理設施容積計算，區分豬舍面積100平方公尺以下、100至500平方公尺及500平方公尺以上三個級別，分別提供20萬、30萬及50萬元獎勵金，加上相關拆除補助，最高可獲得617.5萬元補助費。

農委會亦鼓勵廚餘養豬業者改用飼料養豬，補助飼料與廚餘價差，業者自申請改用飼料飼養直到豬隻上市，每頭將補助2200元，每場補助頭數以牧場登記頭數為上限，未取得畜牧場登記證者，則以豬舍面積換算最高飼養頭數為上限（每頭1平方公尺）。

有意願申請改用飼料價差補償或自願性退場業者，可於1月2日起至3月底止，向所在地鄉鎮公所申辦，並於6個月內完成轉型即獲補助。

農委會代理主委陳吉仲表示，全國62萬多頭廚餘飼養豬隻，若全數轉用飼料飼養或退場，估算所需補助經費約45億元，但實際上不可能全面轉型，合理所需經費大約1、20億元，政院已允諾全力協助。

此外，農委會自12月起與環保單位展開廚餘養豬場聯合稽查，至22日止完成稽查1497場，其中有66場未具有廚餘蒸煮設備。陳吉仲表示，上周已與各縣市政府聯絡，即日輔導業者轉用飼料，若仍用未經蒸煮廚餘即予開罰；未來是否禁用廚餘養豬，近一兩天農委會將透過跨部會討論，再對外具體說明。

台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，以入境旅客違規攜帶動物產品狀況推估，非洲豬瘟可能已進入台灣，只是豬隻尚未接觸到活病毒而已，適當的廚餘管理措施顯得刻不容緩。

畜牧處家畜生產科科長江文全則表示，廚餘蒸煮設備約50萬至300萬元不等，缺乏設備養豬場應會以轉用飼料飼養優先；新北市養豬協會理事長李當期則說，小規模養豬場會考慮改用飼料，但高齡的小場業者可能就會考慮退場離牧。

(中時 )