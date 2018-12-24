邱琦雯耶誕節藏寂寞 英國對望流浪漢路邊哭了

邱琦雯耶誕節仍不得輕鬆，在背台詞拍戲中度過。（艾迪昇傳播提供）

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邱琦雯近幾個月趕拍民視8點檔《大時代》，忙得不可開交，耶誕節也得在工作中度過。她曾在英國留學，對歐洲過節頗有心得，她表示當地的耶誕節當天不像台灣街頭狂歡慶祝，反而十分寧靜，「之前在歐洲時，所有商店在耶誕節都很早關門，街上只剩冷清，對老外來說就是過年的概念」。她回憶有一年耶誕節，甚至心酸和流浪漢相視哭泣。

邱琦雯在英國念書有年耶誕節，所有歐洲學生全都回家，只剩她留在學校，沒有同學可以一同慶祝，她只好一人購買過節所需食物，準備度過寂靜的節日。在採購完回程時，見到路邊有街友在乞討，她回想當時情景：「我給他一點錢，他邊說謝謝邊掉眼淚，我看著他也哭了，無家可歸、無家人過耶誕讓我很心酸。」

她今年在工作中過節，除了要背台詞拍戲之外，還要張羅禮服錄電視過年特別節目，「劇組已說了要交換禮物，所以我會準備好禮去跟大家交換，但現在不能透露是什麼，得賣個關子」。她喜歡和一群好友在過節交換禮物，有次交換禮物收到一大包，心頭竊喜，不料拆開包裝竟然是洗碗精，讓她哭笑不得。

邱琦雯十分期待今年劇組的交換禮物能充滿驚喜，她透露過去交往的男友，有年耶誕節帶她去吃飯，並提議互換禮物，不料到用餐完畢卻不見禮物蹤影，邱琦雯暗自傷心，以為期望落空，沒想到等到吃完飯離開餐廳之際，男友竟請人將禮物送上，讓邱琦雯驚呼連連，直讚男友用心。2018年即將結束，邱琦雯期望來年工作順利，「希望能再有個如秋月一樣具挑戰性的角色出現，就是我2019年最大的心願」。

(中時 )

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